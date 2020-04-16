Водитель Mercedes врезался в электрический столб

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, причина, по которой управлявшая Mercedes женщина врезалась в столб электропередачи, пока не установлена.

После ДТП женщина-водитель была в шоке, но, к счастью, серьезных травм у нее обнаружено не было. Она была трезва, имела водительские права и ехала одна.