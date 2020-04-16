Чт, 16.04.2020
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  • Водитель Mercedes врезался в электрический столб

Водитель Mercedes врезался в электрический столб

В среду, 15 апреля, около 22:45 на бульваре Лембиту в Сууре-Яани произошло ДТП. Как пишет Sakala, легковой автомобиль Mercedes врезался в электрический столб.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, причина, по которой управлявшая Mercedes женщина врезалась в столб электропередачи, пока не установлена. 

Электрический столб надломился пополам, от удара передняя часть автомобиля получила значительные повреждения. 

После ДТП женщина-водитель была в шоке, но, к счастью, серьезных травм у нее обнаружено не было. Она была трезва, имела водительские права и ехала одна.

На место вызвали электриков, которые занялись поврежденным электрическим столбом. 

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