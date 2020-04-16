Водитель Mercedes врезался в столб уличного освещения

В среду, 15 апреля, около 22:45 на бульваре Лембиту в Сууре-Яани произошло ДТП. Как пишет Sakala, легковой автомобиль Mercedes врезался в столб.
По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, причина, по которой управлявшая Mercedes женщина врезалась в столб уличного освещения, пока не установлена.
Столб надломился пополам, от удара передняя часть автомобиля получила значительные повреждения.
После ДТП женщина-водитель была в шоке, но, к счастью, серьезных травм у нее обнаружено не было. Она была трезва, имела водительские права и ехала одна.
На место вызвали электриков, которые занялись поврежденным столбом.