Первое, что вы должны сделать, открыв бутылку оливкового масла

По мнению специалистов, чистка утвари из нержавещей стали сразу после покупки новой бутылки оливкового масла может стать хорошей ежемесячной привычкой. Оливковое масло помогает избавиться как от раздражающих отпечатков пальцев, так и от неприятных пятен на рабочей поверхности, передает thekitchn.com.