По мнению специалистов, каждая новая бутылка оливкового масла должна напоминать о том, что предметам из нержавеющей стали пора засиять, как солнышко, советует Kodustiil.
По мнению специалистов, чистка утвари из нержавещей стали сразу после покупки новой бутылки оливкового масла может стать хорошей ежемесячной привычкой. Оливковое масло помогает избавиться как от раздражающих отпечатков пальцев, так и от неприятных пятен на рабочей поверхности, передает thekitchn.com.
Чтобы очистить оборудование из нержавеющей стали, выполните следующие действия:
- брызните на чистую ткань несколько капель масла и аккуратно покройте все очищаемые поверхности.
- вотрите оливковое масло круговыми движениями, а затем протрите поверхности сухой тканью.
По мнению экспертов, не имеет значения, является ли масло высококачественным или более дешевым, оба варианта обеспечивают одинаково эффективный результат.