Дистанционное обучение вызывает у учителей беспокойство

ОДИН ВОПРОС: как вы оцениваете организацию дигитального обучения?

Тынис Лукас, «Отечество»:

«Нынешняя ситуация вывела учителей из зоны комфорта, и теперь они получат практический опыт дигитального обучения, о котором до сих пор знали только на теоретическом уровне и применяли лишь время от времени. И напротив, ученики могут в это время попасть в зону комфорта, поскольку дисциплину сейчас постоянно не проверяют. Ученик сейчас должен понять в большей степени, что учится не для учителя, а для себя.

В будущем дигитальное обучение должно применяться регулярно, особенно, в основной школе. Из этой же ситуации еще нужно попытаться выйти, чтобы снова научиться непрерывному общению и работе по расписанию уроков. При составлении учебной программы нужно учесть, как эти разные части прошли тестирование в условиях чрезвычайного положении и дистанционного обучения, а сегодняшние трудности в будущем должны превратиться в нашу силу».

Катри Райк, СДПЭ:

«На словах благодарности в адрес наших учителей сейчас нельзя экономить. Учитель тоже находится на передовой, как врач или полицейский. Я наблюдала за реакцией нашего русскоязычного населения и думаю, что проблемы у них те же, что и у эстонцев. Больше всего расстроены родители, поскольку ситуация для них новая. Им нужен совет, а иногда и утешение. Тут ждут помощи от министерства и Innove.

Учителям нужны четкие инструкции от министерства, например, правила хорошего тона дигитального обучения. Учителей нужно призывать делиться удачным опытом. Возвращаясь обратно к русскоязычной общине, могу сказать, что учителя расстроены тем, что в э-средах Эстонии русскоязычных материалов очень мало. Огорчены и ученики с особыми потребностями. Чрезвычайная ситуация показывает узкие места нашей системы образования».

Хейди Пурга, Партия реформ:

«Организация домашнего дигитального обучения пока была неравномерной, но оно все же происходит. Все стараются. Проблемы на первых неделях, в основном, касались планирования объема обучения: когда читаешь разные отзывы, кажется, что работу дали сразу в пугающе большом объеме. Дигитальное обучение не должно быть основано на одном только выполнении заданий на какой-то платформе (особенно, на разных платформах одновременно), процесс должен управляться, учеников нужно консультировать, проводить виртуальные совещания и реорганизовать работу между учителями в командную работу, когда все создают у детей чувство безопасности, чтобы они могли справиться в новой ситуации. Есть и другие проблемы: у нас есть много семей, где имеется плохое интернет-соединение, или его нет вовсе, и есть те, для кого горячий школьный обед был единственным определенным моментом приема пищи».

Моника Хельме, EKRE:

«Мой личный опыт с учеником восьмого класса говорит о том, что в старших классах основной школы домашнее обучение – это хорошая возможность для самостоятельной работы. Благодаря ей учатся лучше планировать время, даже углубляются в учебу больше. Конечно, сложнее жизнь тех учеников, которым весной нужно закончить какой-то цикл и начать новый, как в девятом классе или в выпускном классе гимназии.

Если спросить, были ли мы к этому готовы, то честным будет ответ, что к такому по-настоящему и нельзя подготовиться. О дигитальном обучении, его значении и возможностях говорили постоянно, но только теперь мы поняли, что это в действительности означает, что важно, а что нет, что работает, а что не работает, что мы знаем, а чего не знаем. Нынешний кризис сделает из нас лучших пользователей компьютеров: как молодых, так и старых».

Кристийна Каллас, Eesti 200

«Привычная работа школы в домашних условиях не работает, учебные дни и всю организацию обучения нужно реструктурировать. На домашнем индивидуальном обучении, когда учеба не зависит от доступности учителя-предметника, можно было бы организовать так, что в течение всей недели учат какой-то один предмет, а на следующей переходят к другому. Это позволило бы детям лучше сосредоточиться. Сосредоточившись на одном предмете, каждый ученик может учиться в своем темпе, а не пытаться гнаться за каждым предметом. Очень важны и межпредметные связи.

Для домашнего обучения нужна дигитальная платформа, на которых представлена вся информация по предметам. Например, в разделе эстонского языка поставлены цели на месяц или на целый триместр, а также расписаны задания: чтобы было видно, как далеко ученик должен продвинуться».

Аймар Альтосаар