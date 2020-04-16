Дистанционное обучение вызывает у учителей беспокойство

В ситуации чрезвычайного положения учителя оказались под прессом: как и многим другим, им пришлось кардинально перестроить свою работу. Способы обучения, которые раньше можно было использовать в аудитонрии, пришлось забыть. Нужно было освоить последние дигитальные возможности, свыкнуться с увеличившимся в несколько раз объемом работы и при этом не забыть об учениках, для которых новый порядок тоже стал испытанием, пишет Postimees.
Для учителя эстонского языка и литературы Гимназии Густава Адольфа Маарьи-Лийсы Вокксепп нынешняя ситуация утомительна и морально, и физически. И хотя у нее сформированы подходящие способы дистанционного обучения и виртуальные решения, она не привыкла вести все уроки посредством компьютера.
«Думаю, что это огорчает и детей, поэтому из учебного процесса не исчезли ни рабочие тетради, ни учебники», - объяснила она и добавила, что нужно привыкнуть и к значительно большему контролю происходящего на уроке, особенно если ученикам дано самостоятельное задание. Иногда она проверяет задания и во время виртуального урока и просит прислать фото выполненной работы. Кроме того, очень много времени занимает оформление заданий, поскольку их нужно расписать по пунктам и максимально доступным языком.
По оценке Вокксепп, в школе давать уроки намного проще, поскольку изучаемый материал можно объяснять по мере необходимости, а к тому же сразу видно, кто работает, а кто нет, и можно сказать ребенку, что телефон следует убрать, а кубик Рубика на уроке не уместен.
«Я считаю, что и учителя, и ученики в нынешних условиях столкнулись с кризисом мотивации. Поскольку ответственность за обучение возложена на обучающего, то дистанционное обучение для учителей является крупными учениями по планированию времени и умению обучать», - сказала она. Проблемой может оказаться и то, что дома один компьютер делят несколько человек: это еще больше усложняет планирование времени.
Если различные сайты онлайн-тестов и приложения для самостоятельного обучения уже давно стали частью учебного процесса, то во время чрезвычайного положения появились новые сайты, которые еще требуют привыкания и являются вызовом. Например, Google Classroom (все решающиеся в компьютере задания находятся в одном месте), Hangouts, чтобы во время уроков отвечать на вопросы учеников, Google Meets и Zoom.
Вокксепп не думает, что ученикам будет трудно снова войти в привычный ритм: «Они все скучают по школе. Многие дети считают, что проще работать на уроке, чем самим так серьезно планировать свое время».
Учитель географии Выруской гимназии Паула Сольвак сейчас уже привыкла к дистанционному обучению и говорит, что со временем привыкла и к увеличившейся нагрузке.
Намного больше индивидуальных отзывов
По оценке Сольвак, часть учеников отлично справляется с удаленным обучением, но видно, что есть такие, кому оно не подходит. Главным вопросом для учителя является то, как дать ученику задания, чтобы их объем был оптимальным, учитывая разные темпы самостоятельного обучения.
Учительница финского языка Тартуской Таммеской гимназии Пийбе Лейгер тоже в нынешней ситуации думает, какой материал, как и сколько должен учить ученик. Лейгер говорит, что рабочая нагрузка увеличилась, поскольку на работу с заданиями приходится тратить больше времени, чем раньше. Кроме проверки работ, учитель старается давать каждому ученику отзыв о проделанной работе, а также рекомендации.
«Много времени уходит и на выбор подходящего материала, чтобы ученики могли учиться, используя и виртуальные материалы, и учебники, выполнять разные задания, повторять, создавать связи, проверять свои знания»,- говорит Лейгер. Она использует предназначенные для обучения финскому языку сайты, на которых ученики могут посмотреть видео, выполнить задания на слух, сделать упражнения на грамматику и словарный запас.
Ученики, по ее словам, должны справляться хорошо, это подтверждают и отзывы от них, в которых подчеркивают возможность спокойно углубиться в задание и благодарят за то, что упражнения такие разные: «Кажется, ученики поняли, насколько увеличилась их собственная ответственность, и относятся к этому спокойно». Учителя радуют отзывы учеников: «Никогда раньше не думала, что школа и учителя имеют для них такое значение».
Учитель рисования Тартуской Таммеской гимназии Марет Куура говорит, что желание видеть учеников и давать им уроки в реальности у нее очень сильно .
Возникает огорчение и желание все бросить
Куура считает самой большой проблемой дистанционного обучения то, что по разным причинам ученики не выполняют задания, не выполняют их в срок и в какой-то момент объемы домашних заданий увеличиваются до необъятных размеров.
«На слабых учеников дистанционное обучение влияет особенно плохо, поскольку у них на выполнение задания уходит слишком много времени, часто они не понимают задания, хотя есть инструкция. Таким ученикам требуется дополнительное объяснение, но когда они дома одни, такую помощь взять негде. Такая заброшенность и непонимание заданий вызывает у них ощущение провала, огорчение, желание все бросить и другие нехорошие чувства», - сказала она и добавила, что в целом видно, что ученики очень стараются и пытаются справляться.
Руководитель по развитию 21-й школы, заместитель директора Юта Хирм благодарит учителей и согласна с остальными в том, что касается огромного увеличения рабочей нагрузки. По словам Хирв, важно как можно раньше замечать проблемы и заброшенность, а также тесно общаться с учениками, коллегами и родителями. В какой-то момент нужно пополнять собственные знания, чтобы работать на разных сайтах обучения. Каждую неделю для всего коллектива проводятся вебинары, где друг с другом делятся лучшими практиками, представляют отчет по исследованию удовлетворенности и результативности использования э-обучающих сред.
По словам Хирв, школа пытается разнообразить учебные задания, чтобы не перегружать учеников излишним использованием компьютера.
По первоначальному плану Министерства образования и науки нынешнее дистанционное обучение с расписанием уроков будет продолжаться до 15 мая. Потом начнут учить в свободной форме, которую школы должны организовать по собственному разумению.
Учителям пришлось учиться учить по-новому
Министр образования Майлис Репс согласна с учителями: собранные министерством отзывы показывают, что нагрузка при дистанционном обучении значительно увеличилась, и это относится как к учителям, ученикам, так и к родителям.
«Рабочие дни стали длиннее обычного, проверка работ в новых условиях требует больше времени, а дистанционное обучение означает и очень много индивидуального руководства, отзывов и поддержки, которые играют важную роль в сохранении мотивации у учеников», - сказала она.
Когда в начале учебного года Репс говорила, что это будет дигитальный год, она даже представить не могла, насколько. По словам министра, за эти недели учителям и ученикам пришлось очень быстро очень многому научиться, в том числе и по-новому учиться и учить, что в свою очередь оказывает сильное влияние на то, какой будет система образования, и не только в плане общего образования. «На основании личного опыта, отзывов школ и их собственников, а также поступивших в министерство обращений, можно сказать, что в целом с ситуацией справляются и учебный процесс продолжается», - объяснила Репс.
По ее словам, министерство составило план: если все будет хорошо и распространение вируса приостановится, в середине мая можно будет постепенно, маленькими группами начать возвращаться в школы, прежде всего, пытаясь предложить такую возможность тем, кто в этом нуждается больше других.
ОДИН ВОПРОС: как вы оцениваете организацию дигитального обучения?
Тынис Лукас, «Отечество»:
«Нынешняя ситуация вывела учителей из зоны комфорта, и теперь они получат практический опыт дигитального обучения, о котором до сих пор знали только на теоретическом уровне и применяли лишь время от времени. И напротив, ученики могут в это время попасть в зону комфорта, поскольку дисциплину сейчас постоянно не проверяют. Ученик сейчас должен понять в большей степени, что учится не для учителя, а для себя.
В будущем дигитальное обучение должно применяться регулярно, особенно, в основной школе. Из этой же ситуации еще нужно попытаться выйти, чтобы снова научиться непрерывному общению и работе по расписанию уроков. При составлении учебной программы нужно учесть, как эти разные части прошли тестирование в условиях чрезвычайного положении и дистанционного обучения, а сегодняшние трудности в будущем должны превратиться в нашу силу».
Катри Райк, СДПЭ:
«На словах благодарности в адрес наших учителей сейчас нельзя экономить. Учитель тоже находится на передовой, как врач или полицейский. Я наблюдала за реакцией нашего русскоязычного населения и думаю, что проблемы у них те же, что и у эстонцев. Больше всего расстроены родители, поскольку ситуация для них новая. Им нужен совет, а иногда и утешение. Тут ждут помощи от министерства и Innove.
Учителям нужны четкие инструкции от министерства, например, правила хорошего тона дигитального обучения. Учителей нужно призывать делиться удачным опытом. Возвращаясь обратно к русскоязычной общине, могу сказать, что учителя расстроены тем, что в э-средах Эстонии русскоязычных материалов очень мало. Огорчены и ученики с особыми потребностями. Чрезвычайная ситуация показывает узкие места нашей системы образования».
Хейди Пурга, Партия реформ:
«Организация домашнего дигитального обучения пока была неравномерной, но оно все же происходит. Все стараются. Проблемы на первых неделях, в основном, касались планирования объема обучения: когда читаешь разные отзывы, кажется, что работу дали сразу в пугающе большом объеме. Дигитальное обучение не должно быть основано на одном только выполнении заданий на какой-то платформе (особенно, на разных платформах одновременно), процесс должен управляться, учеников нужно консультировать, проводить виртуальные совещания и реорганизовать работу между учителями в командную работу, когда все создают у детей чувство безопасности, чтобы они могли справиться в новой ситуации. Есть и другие проблемы: у нас есть много семей, где имеется плохое интернет-соединение, или его нет вовсе, и есть те, для кого горячий школьный обед был единственным определенным моментом приема пищи».
Моника Хельме, EKRE:
«Мой личный опыт с учеником восьмого класса говорит о том, что в старших классах основной школы домашнее обучение – это хорошая возможность для самостоятельной работы. Благодаря ей учатся лучше планировать время, даже углубляются в учебу больше. Конечно, сложнее жизнь тех учеников, которым весной нужно закончить какой-то цикл и начать новый, как в девятом классе или в выпускном классе гимназии.
Если спросить, были ли мы к этому готовы, то честным будет ответ, что к такому по-настоящему и нельзя подготовиться. О дигитальном обучении, его значении и возможностях говорили постоянно, но только теперь мы поняли, что это в действительности означает, что важно, а что нет, что работает, а что не работает, что мы знаем, а чего не знаем. Нынешний кризис сделает из нас лучших пользователей компьютеров: как молодых, так и старых».
Кристийна Каллас, Eesti 200
«Привычная работа школы в домашних условиях не работает, учебные дни и всю организацию обучения нужно реструктурировать. На домашнем индивидуальном обучении, когда учеба не зависит от доступности учителя-предметника, можно было бы организовать так, что в течение всей недели учат какой-то один предмет, а на следующей переходят к другому. Это позволило бы детям лучше сосредоточиться. Сосредоточившись на одном предмете, каждый ученик может учиться в своем темпе, а не пытаться гнаться за каждым предметом. Очень важны и межпредметные связи.
Для домашнего обучения нужна дигитальная платформа, на которых представлена вся информация по предметам. Например, в разделе эстонского языка поставлены цели на месяц или на целый триместр, а также расписаны задания: чтобы было видно, как далеко ученик должен продвинуться».
Аймар Альтосаар