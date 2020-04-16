Cезон НХЛ, вероятно, возобновится летом

Прерванный из-за коронавируса сезон НХЛ, скорее всего, возобновится летом, лига и клубы способны пойти на такой шаг, сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо возобновить спортивные мероприятия в стране, потому что он "устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет". Как отмечается в сообщении НХЛ, Трамп объявил, что Беттмэн войдет в совет лидеров спортивной индустрии, который будет заниматься вопросами возобновления экономической деятельности страны. НХЛ продлила период самоизоляции для игроков, тренеров и сотрудников до 30 апреля.
"На данный момент мне кажется, что мы, вероятно, будем играть летом, на что мы определенно способны. В первую очередь, с нашей точки зрения, мы считаем, что люди должны оставаться в безопасности, и мы не хотим, чтобы чье-то здоровье было под угрозой, - цитирует Беттмэна сайт НХЛ. - Это относится к нашим игрокам, всему персоналу и, конечно, болельщикам. Одной из составляющих процесса будет определение момента, когда наружу будет выходить безопасно".
Беттмэн: сезон НХЛ, вероятно, возобновится летом
23:04 15.04.2020
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[Логотип НХЛ]
© AFP 2020 / Scott Taetsch
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прерванный из-за коронавируса сезон НХЛ, скорее всего, возобновится летом, лига и клубы способны пойти на такой шаг, сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо возобновить спортивные мероприятия в стране, потому что он "устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет". Как отмечается в сообщении НХЛ, Трамп объявил, что Беттмэн войдет в совет лидеров спортивной индустрии, который будет заниматься вопросами возобновления экономической деятельности страны. НХЛ продлила период самоизоляции для игроков, тренеров и сотрудников до 30 апреля.
"На данный момент мне кажется, что мы, вероятно, будем играть летом, на что мы определенно способны. В первую очередь, с нашей точки зрения, мы считаем, что люди должны оставаться в безопасности, и мы не хотим, чтобы чье-то здоровье было под угрозой, - цитирует Беттмэна сайт НХЛ. - Это относится к нашим игрокам, всему персоналу и, конечно, болельщикам. Одной из составляющих процесса будет определение момента, когда наружу будет выходить безопасно".
"Когда мы решим, что пора снова играть, нам нужно будет всех вернуть и быть уверенными, что все в безопасности и что коронавирус не будет привезен из тех мест, где находятся игроки и персонал, - заявил комиссионер НХЛ. - Вопросы здоровья и безопасности стоят для нас на первом месте, а во-вторых, мы не хотим рисковать тем, что из-за излишней спешки игроки могут получить травму".