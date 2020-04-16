Cезон НХЛ, вероятно, возобновится летом

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо возобновить спортивные мероприятия в стране, потому что он "устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет". Как отмечается в сообщении НХЛ, Трамп объявил, что Беттмэн войдет в совет лидеров спортивной индустрии, который будет заниматься вопросами возобновления экономической деятельности страны. НХЛ продлила период самоизоляции для игроков, тренеров и сотрудников до 30 апреля.

"На данный момент мне кажется, что мы, вероятно, будем играть летом, на что мы определенно способны. В первую очередь, с нашей точки зрения, мы считаем, что люди должны оставаться в безопасности, и мы не хотим, чтобы чье-то здоровье было под угрозой, - цитирует Беттмэна сайт НХЛ. - Это относится к нашим игрокам, всему персоналу и, конечно, болельщикам. Одной из составляющих процесса будет определение момента, когда наружу будет выходить безопасно".

Беттмэн: сезон НХЛ, вероятно, возобновится летом

23:04 15.04.2020

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[Логотип НХЛ]

© AFP 2020 / Scott Taetsch

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прерванный из-за коронавируса сезон НХЛ, скорее всего, возобновится летом, лига и клубы способны пойти на такой шаг, сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо возобновить спортивные мероприятия в стране, потому что он "устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет". Как отмечается в сообщении НХЛ, Трамп объявил, что Беттмэн войдет в совет лидеров спортивной индустрии, который будет заниматься вопросами возобновления экономической деятельности страны. НХЛ продлила период самоизоляции для игроков, тренеров и сотрудников до 30 апреля.

"На данный момент мне кажется, что мы, вероятно, будем играть летом, на что мы определенно способны. В первую очередь, с нашей точки зрения, мы считаем, что люди должны оставаться в безопасности, и мы не хотим, чтобы чье-то здоровье было под угрозой, - цитирует Беттмэна сайт НХЛ. - Это относится к нашим игрокам, всему персоналу и, конечно, болельщикам. Одной из составляющих процесса будет определение момента, когда наружу будет выходить безопасно".