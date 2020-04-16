Чт, 16.04.2020
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  • Ядовитые растения, грибы и змеи: департамент предупреждает о весенних опасностях

Ядовитые растения, грибы и змеи: департамент предупреждает о весенних опасностях

Гадюка.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Каждой весной употребление в пищу первых растений и грибов для многих жителей Эстонии заканчивается лечением в больнице, передает Rus.ERR.

"Стало достаточно тепло, появились гадюки, с которыми человек может встретиться на природе. В случае укуса змеи пострадавшему следует меньше двигаться и как можно скорее обратиться к врачу", - сказала руководитель информационно центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.

Вторая весенняя опасность подстерегает людей при сборе черемши, листья которой можно перепутать с листьями ландыша или безвременника.

"Листья ревеня для человека очень опасны, употребление их в пищу может закончиться госпитализацией", - отметила Одер, добавив, что перед тем, как добавлять новые компоненты в смузи следует убедиться в том, что они пригодны в пищу.

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