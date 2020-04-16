Ядовитые растения, грибы и змеи: департамент предупреждает о весенних опасностях

Каждой весной употребление в пищу первых растений и грибов для многих жителей Эстонии заканчивается лечением в больнице, передает Rus.ERR.
"Стало достаточно тепло, появились гадюки, с которыми человек может встретиться на природе. В случае укуса змеи пострадавшему следует меньше двигаться и как можно скорее обратиться к врачу", - сказала руководитель информационно центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.
Вторая весенняя опасность подстерегает людей при сборе черемши, листья которой можно перепутать с листьями ландыша или безвременника.
"Листья ревеня для человека очень опасны, употребление их в пищу может закончиться госпитализацией", - отметила Одер, добавив, что перед тем, как добавлять новые компоненты в смузи следует убедиться в том, что они пригодны в пищу.