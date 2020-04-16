Ядовитые растения, грибы и змеи: департамент предупреждает о весенних опасностях

"Стало достаточно тепло, появились гадюки, с которыми человек может встретиться на природе. В случае укуса змеи пострадавшему следует меньше двигаться и как можно скорее обратиться к врачу", - сказала руководитель информационно центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.

Вторая весенняя опасность подстерегает людей при сборе черемши, листья которой можно перепутать с листьями ландыша или безвременника.