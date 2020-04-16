Построй курятник! Во время кризиса жители Эстонии устремились покупать кур

Рийзенберги привезли в субботу с мызы Кехтна трех коричневых и трех белых кур. Это так называемые счастливые куры с насеста, а не те, которых держат в клетке. «Сейчас я строю для них курятник, пока они живут в теплице», - говорит Рийзенберг. Совсем свободно кур гулять не выпускают – так они могут пасть жертвой кошек или лис.

Если кур не охранять, лиса за ночь может уничтожить весь курятник, знает выбранное в прошлом году многодетной семьей года семейство Соон из Кяргула в Вырумаа, которое содержит кур уже девять лет. Семья с четырьмя детьми держит девять кур и двух петухов, неделю назад вылупились пять цыплят. Последним особенно рада дочка Анни, которой летом исполнится два года. «Из-за яиц», - пояснил отец семейства Михкель Соон решение завести курятник.

Новичкам он советует сразу построить надежную ограду и вкопать сетку в землю. «Сова уносит по одной курице за раз, но, если туда проберется лиса, она может забрать всех, - говорит Соон. – Забудешь однажды закрыть ограду и весь курятник уничтожен!»

У них осенью лиса впервые задрала один раз трех, а второй – восемь кур. «Держит поголовье кур под контролем – около десяти все равно всегда остается», - говорит Михкель Соон.

Начинающим куроводам он советует продумать, пускать ли зимой кур на суп или построить для них непродуваемый курятник, где, по крайней мере, будет так тепло, что не будет замерзать питьевая вода.

«Этой весной интерес к курам был столь высок, что на всех желающих не хватило», - подтвердил управляющий мызой Кехтна Мярт Рийзенберг, по словам которого, на распродажу кур в понедельник явилось более ста человек. «Мы организовали продажу drive-in – люди стояли в очереди в автомобилях, а товар мы выдавали перед дверью курятника». По словам Рийзенберга, на этот раз покупателями были люди помоложе, которые покупали в среднем по десять кур. «Раньше интересовались в основном пенсионеры», - сказал он.