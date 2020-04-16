Рынки акций Европы после максимального падения начали расти

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:03 по Таллинну поднялся на 1,15% и составил 326,77 пункта. В среду его значение снизилось на 3,25%, что стало максимальным дневным падением почти за три недели, пишет MarketWatch.

Британский индикатор FTSE 100 растет на 0,35%, немецкий DAX - на 1,41%, французский CAC 40 - на 1,36%, итальянский FTSE MIB - на 2,46%, испанский IBEX 35 - на 1,07%.

Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса, в среду канцлер Ангела Меркель изложила соответствующее решение правительства и федеральных земель ФРГ.

"Мы и дальше должны будем соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи, это правило будет действовать и дальше, его соблюдение будет отслеживаться", - сказала Меркель журналистам в Берлине. При этом с понедельника будут открывать часть магазинов, а с 4 мая - школы.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек. Как отмечает MarketWatch, их количество удвоилось всего за 13 дней. Однако ежедневный прирост числа заболевших в мире сейчас составляет 4,2% против 8,4% две недели назад.

Продажи британских ритейлеров упали до минимума 25 лет в марте в связи с пандемией коронавируса, следует из доклада KPMG и Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).

Объем продаж сократился на 4,3% в прошлом месяце по сравнению со снижением на 1,8% годом ранее. На сопоставимой основе падение продаж составило 3,5%, не изменившись в годовом выражении.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 является британский оператор кинотеатров Cineworld Group Plc, котировки которого взлетели на 18,1%.

Бумаги британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc дорожают на 6,9%. Авиакомпания сообщила, что выручка в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние 1 миля) за полгода, завершившихся 31 марта, подскочила на 10,2% без учета изменения курсов обмена валют.