Чт, 16.04.2020
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  • Эстонская бизнес-леди осуждена за систематическую кражу вина
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Эстонская бизнес-леди осуждена за систематическую кражу вина

Сийри Сынаялг.

ФОТО: Saarte Hääl

В четверг, 16 апреля, Харьюский уездный суд посредством видеомоста признал Сийри Сынаялг виновной в систематической краже вина и приговорил ее к условному сроку.

Суд приговорил 57-летнюю Сийри Сынаялг к условному заключению сроком на шесть месяцев, из которого были вычтены проведенные ею в предварительном заключении 39 дней. Таким образом, окончательный срок составил четыре месяца и 21 день условно. Испытательный срок составит для нее один год и четыре месяца, в ходе которого будет осуществляться контроль за ее поведением. 

Суд запретил Сийри Сынаялг во время испытательного срока употреблять алкоголь и обязал ее после окончания чрезвычайного положения пройти ей лечение от алкогольной зависимости. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, в прошлом году подсудимая минимум семь раз крала в продуктовых магазинах Курессааре и Таллинна вино. 

Иногда она крала одну бутылку, а иногда сразу две, три или четыре. 

Суд разрешил дело Сийри Сынаялг в согласительном производстве.

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