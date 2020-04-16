Эстонская бизнес-леди осуждена за систематическую кражу вина

Суд приговорил 57-летнюю Сийри Сынаялг к условному заключению сроком на шесть месяцев, из которого были вычтены проведенные ею в предварительном заключении 39 дней. Таким образом, окончательный срок составил четыре месяца и 21 день условно. Испытательный срок составит для нее один год и четыре месяца, в ходе которого будет осуществляться контроль за ее поведением.