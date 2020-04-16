Эстонская бизнес-леди осуждена за систематическую кражу вина

В четверг, 16 апреля, Харьюский уездный суд посредством видеомоста признал Сийри Сынаялг виновной в систематической краже вина и приговорил ее к условному сроку.
Суд приговорил 57-летнюю Сийри Сынаялг к условному заключению сроком на шесть месяцев, из которого были вычтены проведенные ею в предварительном заключении 39 дней. Таким образом, окончательный срок составил четыре месяца и 21 день условно. Испытательный срок составит для нее один год и четыре месяца, в ходе которого будет осуществляться контроль за ее поведением.
Суд запретил Сийри Сынаялг во время испытательного срока употреблять алкоголь и обязал ее после окончания чрезвычайного положения пройти ей лечение от алкогольной зависимости. Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, в прошлом году подсудимая минимум семь раз крала в продуктовых магазинах Курессааре и Таллинна вино.
Иногда она крала одну бутылку, а иногда сразу две, три или четыре.
Суд разрешил дело Сийри Сынаялг в согласительном производстве.