Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции
Коммуникационный центр Государственной канцелярии дал ответы на 731 вопрос, касающийся жизни страны и каждого ее жителя в период коронакризиса. Rus.Postimees начинает публиковать самые важные из них, разделив по тематическим группам. Первая - торговля и обслуживание.
Что такое торговый центр?
При определении значения «торговый центр» нужно исходить из общепринятого понимания: торговый центр - это здание или здания, где вместе находятся несколько (три или более) магазинов или предприятий по обслуживанию, куда можно попасть через общий вход и общее помещение. Магазин - это место продажи, определение которого дано в законе о торговой деятельности. В общем случае, если торговый центр позиционирует себя, как торговый центр, то он, как правило, таковым и считается. Наличие нескольких торговых предприятий, благоприятствует нахождению людей в центрах, что создает благоприятные условиях для распространения вируса.
В каком случае непродовольственный магазин в торговом центре может оставаться открытым?
Требование по закрытию распространяется на торговые центры с как минимум тремя магазинами или пунктами обслуживания. Магазин в торговом центре или сервисная компания могут оставаться открытыми, если есть отдельный вход с улицы или если внутрь можно попасть, минуя помещения общего пользования, например, через парковку. Открытыми могут оставаться также заведения общепита при торговых центрах, попасть в которые можно через вход с улицы.
Пример 1. Если весь второй этаж торгового центра закрыт, а на нижнем этаже остался только один магазин, тогда мы имеем дело с магазином, у которого есть отдельный вход с улицы, и он может оставаться открытым.
Пример 2. Если в торговом центре установлена перегородка таким образом, чтобы в магазин можно было попасть напрямую через входную дверь, тогда магазин может оставаться открытым, так как для него организован отдельный вход.
Ограничения, указанные в распоряжении, не распространяются на:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование на основании соответствующего документа;
- банковские конторы;
- представительства телекоммуникационных компаний;
- посылочные автоматы;
- места общественного питания, где еда продается только навынос.
Цель состоит в том, чтобы ограничить количество находящихся вместе людей, поскольку это способствует распространению вируса.
Могут ли оставаться открытыми рестораны, бары и кафе, которые не находятся в торговых центрах?
Да, могут оставаться открытыми до 22:00, т. е. до 22:00 в ресторанах, барах и кафе, находящихся вне торговых центров, можно питаться в заведении. После 22:00 в отдельно стоящих ресторанах, барах и кафе разрешена лишь продажа на вынос и доставка еды. В находящихся в торговых центрах барах и заведениях общественного питания постоянно разрешена лишь продажа еды на вынос/доставка еды. Рестораны, бары и кафе, т. е. заведения общественного питания, которые находятся при торговом центре, но имеющие вход с улицы, могут быть открыты до 22:00, как и отдельно стоящие заведения общественного питания.
Могут ли магазины, которые не находятся в торговых центрах, оставаться открытыми?
Да, отдельно стоящие магазины, например, строительные магазины, садоводческие магазины и т. д., могут оставаться открытыми.
Отдельно стоящие торговые площади также могут оставаться открытыми. Для Сааремаа и Муху действуют дополнительные ограничения, подробнее на https://www.valitsus.ee/ru/novosti/vnimanie-dopolneniya-k-rezhimu-chrezvychaynogo-polozheniya-dlya-saaremaa-i-muhumaa.
Могут ли находящиеся в торговых центрах места общественного питания оставаться открытыми, как обычно? Другими словами, можно ли в местах общественного питания предлагать еду для употребления на месте?
Нет, находящиеся в торговых центрах места общественного питания могут оставаться открытыми лишь для продажи еды на вынос. Прием пищи на месте запрещен. Рестораны, бары и кафе, т. е. заведения общественного питания, которые находятся при торговом центре, но имеют вход с улицы, могут быть открыты до 22:00, как и отдельно стоящие заведения общественного питания.
Можно ли в продуктовом магазине продавать и другой товар, например, одежду, косметику, кухонные принадлежности, моющие средства?
Да, продажа всех товаров может быть продолжена. Целью закрытия торговых центров является не ограничить ассортимент продаваемого в магазинах товара, а ограничить скопление большого количества людей в одном месте.
Как я попаду в находящийся в закрытом торговом центре продуктовый магазин или аптеку, если аптека, например, находится на несколько этажей выше?
Помещения общего пользования торговых центров, необходимые для того, чтобы добраться до продуктового магазина, аптеки или других попадающих под исключение мест, должны оставаться открытыми.
Могут ли курьеры брать еду в местах общественного питания для доставки людям на дом и после 22:00, если для самих людей место общественного питания закрыто для покупки еды на вынос?
Как обычные люди, так и курьеры могут покупать после 22:00 еду с собой и оказывать услугу доставки еды.
Могут ли пиццерии и пицца-рестораны продолжить работу?
В отношении пиццерий и пицца-ресторанов действуют общие для мест общественного питания правила:
- в пиццериях в торговых центрах разрешена лишь продажа навынос;
- пиццерии с отдельным входом могут оставаться открытыми до 22:00;
- после 22:00 разрешена лишь продажа еды навынос или услуга доставки еды на дом.
Как регулируется работа кафе, которые предлагают лишь кофе и булочки? Или, например, только кофе?
Работа кафе регулируется подобно всем другим заведениям общественного питания – в торговых центрах разрешена лишь продажа на вынос, находящиеся вне торговых центров кафе могут оставаться открытыми до 22:00, после этого разрешена лишь продажа на вынос/доставка еды на дом.
Если у магазина одна дверь в торговом центре, а другая с улицы, может ли магазин в таком случае быть открытым для оказания, например, услуги курьера?
Находящийся в торговом центре магазин (а также место общественного питания) может остаться открытым, если в магазин можно попасть с улицы или парковки и если туда можно будет попасть, минуя помещения общего пользования. Расположенную в торговом центре дверь необходимо в таком случае держать запертой.
Могут ли остаться открытыми, находящиеся в торговых центрах специализированные продуктовые магазины (например, магазин сыров)?
Под определение продовольственного магазина попадают магазины или прилавки, где продают продовольственные товары. И это внезависимости от размера торгового зала. Например, Biomarket, Juustukuningad, Matsimoka и т.д. могут оставаться в торговых центрах открытыми.
Куда относятся, находящиеся в торговых центрах, места общественного питания, у которых есть отдельный вход с улицы (парковки)? Речь идет о месте общественного питания в торговом центре или о месте общественного питания за пределами торгового центра?
В случае с местами общественного питания, действует та же логика, что и с магазинами. Если у места общественного питания есть отдельный вход с улицы или туда можно попасть, не через помещения общего пользования центра (например, парковку), то речь идет о месте общественного питания, находящегося отдельно от торгового центра, которое может оставаться открытым для принятия пищи на месте до 22х часов. После 22 часов оно может быть открыто только для продаж навынос. При этом, должно быть соблюдено условие, что клиенты при употреблении еды и напитков на месте, находятся друг от друга на расстоянии не менее 2 метров.
Могут ли в торговых центрах оставаться открытыми зоомагазины?
Находящийся в торговом центре, зоомагазин может оставаться открытым, если туда можно попасть через отдельный вход или с парковки. Если в магазине есть животные, о которых нужно заботиться, то его могут посещать владельцы магазина и работники. Магазин по продаже товаров для домашних животных все же является зоомагазином и не входит в число продуктовых магазинов, независимо от того, продают там только сухой корм и паштеты, или также и животных. Владельцам домашних животных нужно найти магазин, у которого есть отдельный вход с улицы, или заказывать еду для домашних любимцев через интернет магазины. Находящиеся отдельно зоомагазины могут оставаться открытыми.
Может ли алкогольный магазин, который зарегистрирован как предприятие общественного питания, оставаться открытым в торговом центре? Несмотря на то, что отдельного входа нет?
С точки зрения закона, алкогольный магазин является продовольственным магазином и может оставаться открытым.
Может ли торговый центр закрыть для посетителей туалеты?
Не может. Открытыми должны оставаться помещения общего пользования, необходимые для посещения:
- продуктовых магазинов,
- аптек или
- других подпадающих под исключение мест.
Департамент здоровья рекомендует оставлять туалеты для посетителей торгового центра открытыми.
Туалеты рекомендуется мыть и дезинфицировать чаще. По возможности разместите инструкцию по мытью рук. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по эффективному очищению и дезинфекции, размещенными на странице Департамента здоровья.
Если в центре, помимо продовольственного магазина находится всего один магазин (например, цветочный), может ли он остаться открытым?
Да, если в центре менее трех магазинов / мест обслуживания, он может остаться открытым.
Если торговый центр построит стену, чтобы отгородить магазины, могут ли они оставаться открытыми?
Если торговый центр построит стену, которая даст возможность входить в магазин / предприятие обслуживания только с улицы, то такое торговое предприятие может остаться открытым.
Будут ли какие-нибудь ограничения для шиномонтажных мастерских/автомастерских? Какие?
Сейчас нет в планах ограничивать работу шиномонтажных мастерских и автомастерских. Для них действуют те же требования, что и для других предприятий. Предприятия обязаны обеспечить достаточное использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, достаточное очищение и проветривание помещений между приемом клиентов. Также предприятие обязано следить за тем, чтобы клиенты и обслуживающий персонал не имели симптомов болезни, число находящихся в сервисе людей должно быть снижено до минимального и клиенты должны быть достаточно разделены. Департамент шоссейных дорог также сообщил, что со сменой шипованной резины не стоит спешить, поскольку в апреле ожидается изменчивая погода и температура может опуститься ниже нуля. В Эстонии время перехода на летнюю резину гибкое и полиция ни в коем случае не будет никого в апреле за использование шипованной резины штрафовать.
Что будет со строительными, садоводческими, книжными, мебельными магазинами и магазинами одежды, которые находятся вне торговых центров?
Находящиеся вне торговых центров магазины останутся открытыми. По площади своих помещений предприятия должны рассчитать максимальное количество покупателей, которые могут одновременно находиться в магазине с учетом соблюдения правила 2+2.
Находящийся в торговом центре магазин может остаться открытым, если:
- в магазин можно попасть через отдельный вход с улицы или парковки
- туда можно попасть, минуя помещения общего пользования.
Останутся ли находящиеся вне торговых центров салоны красоты открытыми? Как работник салона красоты сможет выполнять требование соблюдать дистанцию не менее двух метров?
Находящиеся вне торговых центров салоны красоты останутся открытыми, если будут соблюдаться рекомендации Департамента здоровья:
- использовать средства индивидуальной защиты и антисептики;
- очищать и проветривать помещения после каждого клиента;
- следить за тем, чтобы клиенты и обслуживающий персонал не имели симптомов болезни;
- ограничить число находящихся в салоне людей до минимального;
- обеспечить необходимую дистанцию между клиентами.
Все салоны красоты и массажные салоны на Сааремаа и Муху закрыты с 29 марта.
Каким образом будет осуществлено информирование закрывающихся предприятий? Откуда торговец овощами Ныммеского рынка узнает, что в пятницу он уже не имеет права открывать торговую точку, если он подпадает под этот запрет?
Коммуникация с предпринимателями происходит через профессиональные объединения - Торгово-промышленная палата, Союз торговцев Эстонии, Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии и т.д. Кроме того, информирование ведется через СМИ. Арендаторов торговых точек рынка должен уведомить владелец рынка.
Кто осуществляет надзор за частичным закрытием торговых центров?
Государственный надзор за выполнением требований, предъявляемых к месту деятельности торговца, осуществляет волостная или городская управа.
Более подробно об этом можно прочитать в ч. 3 ст. 21 Закона о торговой деятельности (на эстонском языке).
По площади своих помещений предприятия должны рассчитать максимальное количество покупателей, которые могут одновременно находиться в магазине с учетом соблюдения правила «2+2». Департамент полиции и погранохраны осуществляет надзор за соблюдением людьми 2-метровой дистанции.
Как следят за соблюдением ограничений?
Мы надеемся, что люди понимают необходимость вести себя ответственно, чтобы препятствовать передаче вируса от человека к человеку. Полицейские вместе с партнерами постоянно патрулируют в общественных местах и, заметив нарушение, обращают внимание людей на действующий порядок. Дополнительная информация о требованиях: www.kriis.ee/ru
Что будет, если магазин, учреждение или человек не соблюдает введенные ограничения?
Если кто-то заметит, что ограничения нарушаются, об этом следует сообщить:
- в местное самоуправление;
- местной полиции;
- муниципальной полиции;
- охранному предприятию;
- позвонить по номеру 112.
Задача полиции состоит прежде всего в том, чтобы призвать людей к порядку и указать на действующие требования. Если призыв к соблюдению порядка не помогает, физическому лицу можно назначить принудительное денежное взыскание в размере 2000 евро. Если правила, установленные руководителем чрезвычайного положения, нарушает предприниматель, ему можно назначить принудительное денежное взыскание в размере 9600 евро.
Как долго будут действовать ограничения, касающиеся торговых центров и соблюдения дистанции?
Меры пересматривают не позднее, чем по прошествии каждых двух недель, чтобы оценить их влияние на препятствование распространению вируса.
Что будет с рынками? Их следует закрыть или они останутся открытыми?
Дополнительные ограничения на передвижение на рынки не распространяются. Продавцы должны соблюдать требования Департамента здоровья и обеспечить достаточное использование средств индивидуальной защиты и достаточную уборку, а также следить, чтобы у продавца и клиентов не было симптомов заболевания. Клиенты должны соблюдать двухметровую дистанцию.
Если в здании крытого рынка торгуют продуктами питания, оно может оставаться открытым, но при условии, что продавцы предоставляют посетителям дезинфицирующие средства и обеспечивают достаточную чистоту поверхностей. Действует также общее ограничение: люди должны соблюдать двухметровую дистанцию. Если помимо продуктов питания в здании крытого рынка продается одежда, то оно соответствует характеристикам торгового центра (много разных типов продавцов) и должно быть закрыто.
Каким образом магазин должен обеспечить требование к соблюдению двухметровой дистанции между людьми? В решении правительства содержится угроза, что магазин закроют, если он не выполнит это требование.
Мы надеемся, что люди осознают необходимость вести себя ответственно, чтобы предотвратить распространение вируса от человека к человеку. Владелец магазина может следить за количеством входящих людей, и при необходимости ограничить его, к тому же возможно напомнить клиентам о необходимости соблюдения данных требований.
Действуют ли какие-либо ограничения на время работы или ограничения на продажи для заправочных станций ?
Магазинная часть заправочной станции может оставаться открытой 24/7, часть с кафе, где еда и напитки употребляются на месте необходимо закрывать в 22 часа, разрешены лишь покупки с собой и курьерская доставка.
Как работают почтовые отделения?
Для минимизации контактов в почтовых отделениях Eesti Post просит посещать их только при крайней необходимости и по возможности предпочесть каналы самообслуживания (интернет-магазин, электронное обслуживание, посылочный автомат).
На время чрезвычайного положения в открытых почтовых отделениях ограничат количество людей, которые могут одновременно находиться в зале обслуживания, чтобы снизить риск заражения как для клиентов, так и для работников.
С 27.03 закрыты почтовые отделения, расположенные в следующих торговых центрах: Arsenal (Таллинн), Finest (Таллинн), Ярваканди, Järve Keskus (Таллинн), Kristiine Keskus (Таллинн), Kvartal (Тарту), Лаагри, Lasnamäe Centrum (Таллинн), Luha (Выру), Mustamäe Keskus (Таллинн), Mustika Keskus (Таллинн), Tempo Keskus (Нарва), Pirita Keskus (Таллинн), Pähklimäe (Нарва), Raadi (Тарту), Rae (Таллинн), Сауга, Табасалу, Виймси.
Все остальные почтовые отделения в торговых центрах остаются открытыми, так как у них есть отдельный вход с улицы или они являются единственным почтовым отделением в пределах населенного пункта. Почтовые отделения, находящиеся вне торговых центров, также остаются открытыми.
Открытыми остаются также 16 местных почтовых отделений, которые находятся в маленьких торговых центрах и чьи посылки нельзя перенаправить в другое отделение в пределах того же города. Эти почтовые отделения находятся в Камбья, Элва, Лихула, Мустла, Синди, Выхма, Кехра, Кейла, Маарду, Палдиски, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийдла, Тапа, Кунда и Кохила.
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