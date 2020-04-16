Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции

Отдельно стоящие торговые площади также могут оставаться открытыми. Для Сааремаа и Муху действуют дополнительные ограничения, подробнее на https://www.valitsus.ee/ru/novosti/vnimanie-dopolneniya-k-rezhimu-chrezvychaynogo-polozheniya-dlya-saaremaa-i-muhumaa.

Могут ли находящиеся в торговых центрах места общественного питания оставаться открытыми, как обычно? Другими словами, можно ли в местах общественного питания предлагать еду для употребления на месте?

Нет, находящиеся в торговых центрах места общественного питания могут оставаться открытыми лишь для продажи еды на вынос. Прием пищи на месте запрещен. Рестораны, бары и кафе, т. е. заведения общественного питания, которые находятся при торговом центре, но имеют вход с улицы, могут быть открыты до 22:00, как и отдельно стоящие заведения общественного питания.

Можно ли в продуктовом магазине продавать и другой товар, например, одежду, косметику, кухонные принадлежности, моющие средства?

Да, продажа всех товаров может быть продолжена. Целью закрытия торговых центров является не ограничить ассортимент продаваемого в магазинах товара, а ограничить скопление большого количества людей в одном месте.

Как я попаду в находящийся в закрытом торговом центре продуктовый магазин или аптеку, если аптека, например, находится на несколько этажей выше?

Помещения общего пользования торговых центров, необходимые для того, чтобы добраться до продуктового магазина, аптеки или других попадающих под исключение мест, должны оставаться открытыми.

Могут ли курьеры брать еду в местах общественного питания для доставки людям на дом и после 22:00, если для самих людей место общественного питания закрыто для покупки еды на вынос?

Как обычные люди, так и курьеры могут покупать после 22:00 еду с собой и оказывать услугу доставки еды.

Могут ли пиццерии и пицца-рестораны продолжить работу?

В отношении пиццерий и пицца-ресторанов действуют общие для мест общественного питания правила:

в пиццериях в торговых центрах разрешена лишь продажа навынос;

пиццерии с отдельным входом могут оставаться открытыми до 22:00;

после 22:00 разрешена лишь продажа еды навынос или услуга доставки еды на дом.

Как регулируется работа кафе, которые предлагают лишь кофе и булочки? Или, например, только кофе?

Работа кафе регулируется подобно всем другим заведениям общественного питания – в торговых центрах разрешена лишь продажа на вынос, находящиеся вне торговых центров кафе могут оставаться открытыми до 22:00, после этого разрешена лишь продажа на вынос/доставка еды на дом.

Если у магазина одна дверь в торговом центре, а другая с улицы, может ли магазин в таком случае быть открытым для оказания, например, услуги курьера?