Чт, 16.04.2020
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  • Традиционного освящения пасхальной снеди в православных храмах Эстонии в этом году не будет

Традиционного освящения пасхальной снеди в православных храмах Эстонии в этом году не будет

Пасхальные куличи.

ФОТО: Peeter Langovits

В условиях ограничений, продиктованных действующим в Эстонии чрезвычайным положением, привычные многолюдные богослужения и крестные ходы по случаю праздника Пасхи состояться не могут. Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений призывает прихожан не приходить в церкви на богослужения, передает Rus.ERR.

"В это время каждый православный человек стремится прийти в храм на соборную молитву. Однако сейчас мы переживаем особую ситуацию в связи с распространением коронавируса, поэтому требуется некое воздержание от посещения храмов для того, чтобы уберечь себя и близких. Для молитвы нет препятствий, поэтому всех призывают присоединиться к богослужениям, но у себя дома", - сказал митрополит Таллиннский и всея Эстонии ЭПЦ МП Евгений в интервью программе "Великолепная четверка" на Радио 4.

 
 

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