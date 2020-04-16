Традиционного освящения пасхальной снеди в православных храмах Эстонии в этом году не будет

"В это время каждый православный человек стремится прийти в храм на соборную молитву. Однако сейчас мы переживаем особую ситуацию в связи с распространением коронавируса, поэтому требуется некое воздержание от посещения храмов для того, чтобы уберечь себя и близких. Для молитвы нет препятствий, поэтому всех призывают присоединиться к богослужениям, но у себя дома", - сказал митрополит Таллиннский и всея Эстонии ЭПЦ МП Евгений в интервью программе "Великолепная четверка" на Радио 4.