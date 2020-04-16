This photo provided by Apple shows second-generation iPhone SE. Apple announced Wednesday, April 15 2020, is releasing the new iPhone that will be vastly cheaper than the models it rolled out last fall before the coronavirus pandemic had forced people to rethink their spending. (Apple via AP) ФОТО: /AP

Apple объявила о выпуске iPhone SE второго поколения. Он меньше и дешевле последних моделей, но будет работать на самом мощном процессоре среди смартфонов Apple и получит другие новые функции.

Новый iPhone SE сохранит одну камеру вместо трех и Touch ID вместо Face ID, а также кнопку «Домой». Внешне он напоминает iPhone 7.

В России предзаказ откроется в четверг 23 апреля. Смартфон будет стоить от 40 тыс. (64 гб памяти) до 54 тыс. рублей (256 гб).

Первый iPhone SE был относительно недорогим и небольшим, и этим привлекал покупателей на фоне все увеличивающихся в размере и растущих в цене новых моделей, но Apple прекратила его выпуск в 2018 году.

Новый iPhone SE наследует этой традиции: он меньше размером и консервативнее по функционалу последних моделей - так, он сохранил кнопку «домой», а его камера не имеет функции распознавания лиц - соответственно, разблокировать телефон можно с помощью отпечатка пальца (Touch ID), но не Face ID.

Apple объявила о выпуске iPhone SE второго поколения. ФОТО: APPLE INC/via REUTERS

По форме смартфон напоминает iPhone 7, и размер экрана увеличился по сравнению с предыдущим SE - теперь он 4,7 дюйма вместо прежних 4.

При этом в телефоне установлен тот же профессор, что и в последней модели iPhone 11 Pro. Однако принципиальное отличие в том, что SE сохранит одну камеру, в то время как в 11 Pro есть еще две - широкоугольная и с телеобъективом.

Из функций новых моделей он также получил возможность беспроводной зарядки и портретный режим фотографии.

В США телефон будет стоить столько же, сколько первый SE - 399 долларов (для варианта с 64 гб памяти). Однако за пределам Америки цена выросла - теперь она начинается от 40 тыс. рублей в России и 419 фунтов в Британии.

Выпуск телефона средней ценовой категории поможет Apple в конкуренции с Samsung и Google, которые активно представлены в этом сегменте, считает Дэн Айвер из инвестиционной компании Wedbush Securities.

Несмотря на падение спроса из-за пандемии, производители смартфонов продолжают выпускать новые модели. На этой неделе новые версии своих телефонов представили китайские производители OnePlus и Huawei.

Apple еще в феврале предупреждала, что карантин в Китае приведет к сокращению производства и падению продаж. Магазины компании остаются закрытыми во многих странах.

Apple объявила о выпуске iPhone SE второго поколения. ФОТО: HANDOUT/AFP

Айвер предполагает, что в первые полгода Apple сможет продать от 20 до 25 млн новых iPhone SE: «Аpple практически вынуждена выпускать [новую модель], потому что с точки зрения цепочки поставок все было готово».