Kaup24 начинает продажу продовольственных товаров с доставкой по всей Эстонии

Покупатели могут заказать самые необходимые продукты питания, которые Kaup24 будет доставлять по всей Эстонии. Для получения заказов клиенты могут выбирать пункт выдачи заказов в Таллинне, DPD Pickup пункты, почтоматы Omniva, доставку через курьера или в почтовые отделения Эстонии, таким образом, будут обслуживаться части страны, в которые обычно не ездят другие поставщики продуктов питания.

«Предоставление жителям возможности приобрести необходимые товары в одном месте всегда было нашим приоритетом. Ранее мы предлагали лишь кофе и чай. Теперь же мы включили в этот перечень и другие продукты повседневного потребления и более длительного пользования. Важное значение имеет и то, что мы можем доставлять продукты по всей Эстонии, даже в те места, в которые обычно не доставляют продукты питания, заказанные онлайн», - проинформировал прессу генеральный директор Pigu Grupa Дайнюс Люлис.

В ассортименте Kaup24 можно найти крупу, макароны, хлопья, каши, консервированные продукты, масло, какао, сладости, соусы, специи, орехи, сухофрукты, сухие завтраки, супы, бульоны, копченые мясные продукты, молоко UAT, детское питание и другие товары. Ассортимент включает товары таких широко известных и популярных брендов как Bonduelle, Kellog's, Santa Maria, Jacobs, Estrella, Milka.