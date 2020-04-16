Украинские власти и сепаратисты обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в нынешнем году обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" ("ДНР"), сообщили в четверг, 16 апреля, российские СМИ со ссылкой на представителя России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова.
"Обмен Киева с "ДНР" завершен", - сказал Грызлов. Процедура прошла в районе пропускного пункта "Майорск" под Горловкой. По словам омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, Украина передала самопровозглашенной республике десять человек, а "Донецкая народная республика" - девять, поскольку один человек отказался от обмена. Морозова также отметила, что всех освобожденных сторонников "ДНР" поместят на двухнедельный карантин из-за нынешней пандемии коронавируса.
Обмен между Киевом и "ЛНР"
В этот же день должен состояться обмен пленными между Киевом и другой самопровозглашенной республикой в Донбассе - "Луганской народной республикой" ("ЛНР"), сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. По ее словам, "ЛНР" должна отдать Киеву 11 человек и забрать восемь.
Предыдущий обмен пленными между Киев и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся в конце декабря 2019 года. Тогда "ДНР" передала Киеву 51 человека и получила 60, а "ЛНР" - 25 человек в обмен на 63, девять человек отказались возвращаться на территорию мятежной республики.