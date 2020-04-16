Украинские власти и сепаратисты обменялись пленными

"Обмен Киева с "ДНР" завершен", - сказал Грызлов. Процедура прошла в районе пропускного пункта "Майорск" под Горловкой. По словам омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, Украина передала самопровозглашенной республике десять человек, а "Донецкая народная республика" - девять, поскольку один человек отказался от обмена. Морозова также отметила, что всех освобожденных сторонников "ДНР" поместят на двухнедельный карантин из-за нынешней пандемии коронавируса.

Обмен между Киевом и "ЛНР"

В этот же день должен состояться обмен пленными между Киевом и другой самопровозглашенной республикой в Донбассе - "Луганской народной республикой" ("ЛНР"), сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. По ее словам, "ЛНР" должна отдать Киеву 11 человек и забрать восемь.