Ученые обнаружили, что распространенная деятельность защищает от осложнений Covid-19

Ученые обнаружили, что регулярные тренировки уменьшают риск осложнений у коронавирусных пациентов, передает Neuroscience News. Они советуют людям регулярно заниматься физкультурой, чтобы укрепить организм и избежать возможность возникновения осложнений после вируса.
Исследование, проведенное на отделении медицины Виргинского университета, показало, что тренировки могут предотвратить возникновение острого респираторного дистресса, типичного при Covid-19 осложнения, или уменьшить его вредное воздействие на организм. Данный синдром возникает у 3-17% зараженных коронавирусом и у 20-42% зараженных, которым требуется больничное лечение. Около 45% пациентов с острым респираторным дистрессом умирают.
Прежние рекомендации для профилактики вируса в основном связаны с гигиеной и избеганием людей и общественных пространств, однако, по мнению ученых, регулярные тренировки тоже могут быть способом защититься от вируса.
В ходе исследования было проанализировано влияние внеклеточной супероксиддисмутазы (EcSOD) на организм. Речь идет об антиоксиданте, который уничтожает в теле свободные радикалы, защищает ткани и предотвращает возникновение заболеваний. Антиоксидант производят ткани мышц, которые выделяют его в систему кровообращения и органы тела, его содержание можно увеличить с помощью кардиотренировок.
Содержание антиоксиданта уменьшается, например, в результате заболеваний легких или сердца, опыты на животных показали, что это влечет за собой возникновение более тяжких симптомов. В исследовании утверждается, что даже одна тренировка увеличивает содержание антиоксиданта, поэтому ученые советуют всем регулярно тренироваться, чтобы защититься от болезни.