Ученые обнаружили, что распространенная деятельность защищает от осложнений Covid-19

Исследование, проведенное на отделении медицины Виргинского университета, показало, что тренировки могут предотвратить возникновение острого респираторного дистресса, типичного при Covid-19 осложнения, или уменьшить его вредное воздействие на организм. Данный синдром возникает у 3-17% зараженных коронавирусом и у 20-42% зараженных, которым требуется больничное лечение. Около 45% пациентов с острым респираторным дистрессом умирают.

Прежние рекомендации для профилактики вируса в основном связаны с гигиеной и избеганием людей и общественных пространств, однако, по мнению ученых, регулярные тренировки тоже могут быть способом защититься от вируса.

В ходе исследования было проанализировано влияние внеклеточной супероксиддисмутазы (EcSOD) на организм. Речь идет об антиоксиданте, который уничтожает в теле свободные радикалы, защищает ткани и предотвращает возникновение заболеваний. Антиоксидант производят ткани мышц, которые выделяют его в систему кровообращения и органы тела, его содержание можно увеличить с помощью кардиотренировок.