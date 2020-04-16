В Пыхья-Таллинне начались масштабные работы по благоустройству.

«Поскольку в общественных местах сейчас намного меньше людей, чем обычно, у нас есть отличная возможность заняться благоустройством района, чтобы по окончании режима чрезвычайного положения жители Пыхья-Таллинна смогли бы вновь проводить там время», - сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

Управа Пыхья-Таллинна в данный момент заказала ремонт и обслуживание сотни находящихся на территории района скамеек. С них счистили грязь и граффити, а деревянные поверхности восстановили с помощью масляной пропитки. Уход необходим как для поддержания общей чистоты города, так и для продления срока службы парковой мебели.

В планах также приведение в порядок расположенных в прибрежном парке Штромки столов для пикников и столов-шахматных досок – у них заменят старые деревянные части, поверхности отмоют и обработают специальным защищающим древесину средством. Срок выполнения работ – 11 мая 2020 года.

Уже сейчас очищены площадки для гриля в Мериметса, а для предотвращения случаев вандализма их покрыли специальным средством, защищающим от граффити.

Также запустили первый этап работ по благоустройству в прибрежном парке Штромки и парке на месте бывшего кладбища Копли, в рамках которого проверили состояние деревьев – какие-то упали, какие-то были повреждены, какие-то без надлежащего ухода станут потенциально опасными. Также была проведена обрезка деревьев.

В этом году подготовили программы обслуживания прибрежного парка Штромки и парка на месте бывшего кладбища Копли. Программы подготовило архитектурное бюро Artes Terrae, у которого богатый опыт по составлению подобных программ для исторических парков.

Второй этап работ начнется по завершении периода гнездования у птиц.