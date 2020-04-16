Чт, 16.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Общество негодует: центристы использовали дополнительный госбюджет в целях саморекламы

Общество негодует: центристы использовали дополнительный госбюджет в целях саморекламы

Реклама на первой полосе газеты Kesknädal.

ФОТО: Kesknädal

Вчера на первой полосе выпускаемой Центристской партией газеты Kesknädal была опубликована самореклама: принятый в Рийгикогу дополнительный госбюджет преподнесли в качестве достижения собственных министров, пишет Postimees.

С первой полосы газеты на читателей смотрят премьер-министр Юри Ратас, министр образования и науки Майлис Репс, министр социальных дел Танель Кийк, минист госуправления Яак Ааб и министр экономики Таави Аас.

«Поддерживаем нуждающиеся в помощи сферы деятельности!» - говорится в рекламе, в которой также указаны суммы, которые государство в качестве помощи выделит в рамках дополнительного госбюджета.

На сегодняшней правительственной пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас извинился за рекламу, а также сказал, что попросил удалить ее из интернета.

Сегодня до 13.00 картинка была убрана с сайта газеты Kesknädal.

По состоянию на 13.25 16 апреля на страничке Центристской партии в Facebook по-прежнему можно было найти публикацию с фотографией генсека партии Михаила Корба, держащего в руках свежий номер Kesknädal.

Михаил Корб держит в руках газету, вызвавшую в обществе бурную реакцию.

ФОТО: Keskerakond

Пользователи соцсетей стали активно делиться данной публикацией. Нередко ее сопровождал хештег #masendav.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ