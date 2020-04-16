Общество негодует: центристы использовали дополнительный госбюджет в целях саморекламы

С первой полосы газеты на читателей смотрят премьер-министр Юри Ратас, министр образования и науки Майлис Репс, министр социальных дел Танель Кийк, минист госуправления Яак Ааб и министр экономики Таави Аас.

«Поддерживаем нуждающиеся в помощи сферы деятельности!» - говорится в рекламе, в которой также указаны суммы, которые государство в качестве помощи выделит в рамках дополнительного госбюджета.

На сегодняшней правительственной пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас извинился за рекламу, а также сказал, что попросил удалить ее из интернета.

Сегодня до 13.00 картинка была убрана с сайта газеты Kesknädal.

По состоянию на 13.25 16 апреля на страничке Центристской партии в Facebook по-прежнему можно было найти публикацию с фотографией генсека партии Михаила Корба, держащего в руках свежий номер Kesknädal.

Михаил Корб держит в руках газету, вызвавшую в обществе бурную реакцию. ФОТО: Keskerakond