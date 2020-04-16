Осторожнее с имуществом: кризис способствует росту преступности

Влияние кризиса на статистику преступности до сих пор было скромным: по данным полиции, число преступлений против собственности не увеличилось из-за ограниченного числа людей на улицах и большего количества полицейских патрулей. Количество заявлений об имущественных ущербах в ERGO также до сих пор остается стабильным. Однако, учитывая уровень безработицы и опираясь на опыт предыдущих кризисов, все же весьма вероятно, что по мере продолжения кризиса преступность будет расти..

Нынешнюю ситуацию, разумеется, невозможно напрямую сравнивать с предыдущим экономическим кризисом или с началом 1990-х годов, когда преступность резко выросла, но из истории предыдущих кризисов стоит извлечь опыт. Возможно, растущая безработица и увеличивающееся социальное неравенство приведут к увеличению числа знакомых видов преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничество и вымогательство. Рост таких видов преступности имеет место, когда последствия экономического спада начинают влиять на людей и у части населения заканчиваются деньги.

Поэтому я хочу напомнить всем: хотя наша страна с годами стала значительно более безопасной, сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить потенциальные кражи. Например, если еще недавно самые смелые не запирали двери дома или оставляли на ночь велосипед на дворе, теперь обязательно следует убедиться в том, что дверь заперта, велосипед хранится надежно, а оставленный в саду гриль не привлекает незваных гостей.

Поскольку люди временно переезжают в сельскую местность, многие городские квартиры пустуют и могут стать потенциальными объектами кражи. Или наоборот – из-за долгой изоляции некоторые хутора и дачи остались без присмотра, привлекая непрошенных посетителей.

Что касается угонов транспортных средств, то, пока границы закрыты, их, вероятно, будет меньше. Тем не менее, участиться могут кражи деталей автомобилей или оставленных в машинах вещей. Существует также риск того, что станет больше краж со строительных площадок, с территорий предприятий, и вообще всего, что плохо лежит.