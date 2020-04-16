Circle K снизила цены на дизельное топливо

Теперь литр дизеля стоит 1,199 евро. Предприятие утверждает, что это связано с начавшимся в марте снижением закупочных цен, которое наконец сказалось и на стоимости дизеля.

Руководитель по ценообразованию Circle K Индрес Сасси сообщил, что в связи с чрезвычайным положением в конце марта и начале апреля среди частных потребителей наблюдался спад спроса на бензин. "Теперь снизились и закупочные цены на дизельное топливо", - сказал он.

Сасси добавил, что сейчас рынок перенасыщен дешевой нефтью, а спрос на топливо по-прежнему снижается.

Цены на топливных заправках Circle K:

бензин 95 miles 1,199 €/л;

дизель D miles 1,199 €/л;

LPG 0,599 €/л.