В четверг, 16 апреля, в 13.30 топливная сеть Circle K снизила цены на дизельное топливо на всех своих автозаправках.
Теперь литр дизеля стоит 1,199 евро. Предприятие утверждает, что это связано с начавшимся в марте снижением закупочных цен, которое наконец сказалось и на стоимости дизеля.
Руководитель по ценообразованию Circle K Индрес Сасси сообщил, что в связи с чрезвычайным положением в конце марта и начале апреля среди частных потребителей наблюдался спад спроса на бензин. "Теперь снизились и закупочные цены на дизельное топливо", - сказал он.
Сасси добавил, что сейчас рынок перенасыщен дешевой нефтью, а спрос на топливо по-прежнему снижается.
Цены на топливных заправках Circle K:
бензин 95 miles 1,199 €/л;
дизель D miles 1,199 €/л;
LPG 0,599 €/л.
После вступления в силу утвержденного парламентом дополнительного бюджета акциз на дизельное топливо снизится еще на 14,5 цента. Конечная цена будет составлять около 1,054 евро за литр.