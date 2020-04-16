Чт, 16.04.2020
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Circle K снизила цены на дизельное топливо

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

В четверг, 16 апреля, в 13.30 топливная сеть Circle K снизила цены на дизельное топливо на всех своих автозаправках.

Теперь литр дизеля стоит 1,199 евро. Предприятие утверждает, что это связано с начавшимся в марте снижением закупочных цен, которое наконец сказалось и на стоимости дизеля.

Руководитель по ценообразованию Circle K Индрес Сасси сообщил, что в связи с чрезвычайным положением в конце марта и начале апреля среди частных потребителей наблюдался спад спроса на бензин. "Теперь снизились и закупочные цены на дизельное топливо", - сказал он. 

Сасси добавил, что сейчас рынок перенасыщен дешевой нефтью, а спрос на топливо по-прежнему снижается.

Цены на топливных заправках Circle K:

бензин 95 miles 1,199 €/л;

дизель D miles 1,199 €/л;

LPG 0,599 €/л.

После вступления в силу утвержденного парламентом дополнительного бюджета акциз на дизельное топливо снизится еще на 14,5 цента. Конечная цена будет составлять около 1,054 евро за литр.

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