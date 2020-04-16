Чт, 16.04.2020
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  • Зимняя погода спровоцировала аварии: полицейский обратился к водителям

Зимняя погода спровоцировала аварии: полицейский обратился к водителям

Зимняя погода.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Сегодняшние плохие погодные условия стали причиной аварий. По пути в Кунда можно было увидеть съехавшие в кювет машины, также в полицию поступили вызовы с шоссе Хальяла-Кясму, пишет Virumaa Teataja.

Сегодня утром в 7:21 в полицию сообщили, что на пятом километре шоссе Хальяла-Кясму съехал с дороги грузовик. Люди не пострадали, водитель был трезв.

В 10:45 поступил второй звонок с сообщением, что машина в Кунда съехала с дороги.

Старший смены патрульной службы раквереского полицейского участка Рауно Тыэвялья напомнил, что обязательное время для использования летних шин еще не настало и добавил, что метеопорталы прогнозирует и в апреле минусовые температуры.

«Поскольку погодные условия в настоящее время очень изменчивы, мы должны быть особенно осторожны при выборе скорости. Чрезмерная уверенность в себе может привести к трагическим последствиям», - сказал Рауно Тыевялья.

Использовать летние шины разрешено с первого марта, обязательно - с первого мая.

Сегодня метеослужба обещает мокрый снег и дождь. Температура воздуха от +2 до +6 градусов тепла.

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