Зимняя погода спровоцировала аварии: полицейский обратился к водителям

Сегодня утром в 7:21 в полицию сообщили, что на пятом километре шоссе Хальяла-Кясму съехал с дороги грузовик. Люди не пострадали, водитель был трезв.

В 10:45 поступил второй звонок с сообщением, что машина в Кунда съехала с дороги.

Старший смены патрульной службы раквереского полицейского участка Рауно Тыэвялья напомнил, что обязательное время для использования летних шин еще не настало и добавил, что метеопорталы прогнозирует и в апреле минусовые температуры.

«Поскольку погодные условия в настоящее время очень изменчивы, мы должны быть особенно осторожны при выборе скорости. Чрезмерная уверенность в себе может привести к трагическим последствиям», - сказал Рауно Тыевялья.

Использовать летние шины разрешено с первого марта, обязательно - с первого мая.