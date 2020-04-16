В Германии начинают ослаблять карантин, Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом

Это первое решение по смягчению карантинных мер в Германии. В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены 16 и 23 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Гражданам настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов.

До дальнейших распоряжений остаются закрытыми кафе, рестораны и бары, запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах. Концерты и другие массовые мероприятия остаются под запретом по 31 августа. Гостиницы смогут работать только для постояльцев, совершающих служебные поездки, но там нельзя будет останавливаться туристам.

С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Тогда же должно начаться постепенное возвращение учеников в школы. К 29 апреля министерства образования всех федеральных земель должны представить концепции возобновления преподавания в подведомственных им школах, первыми занятия начнут выпускные классы.

До 4 мая, по решению министерства внутренних дел ФРГ, контроль на границах Германии с пятью соседними государствами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией сохранится. Пересекать эти границы могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. Открыта граница с Бельгией и Нидерландами. Дальнейшие шаги по постепенному снятию карантина предполагается обсудить 30 апреля.

По итогам совещания Меркель заявила, что Германия достигла промежуточного успеха в борьбе с распространением коронавируса, но успех остается хрупким, сообщает ТАСС. При этом канцлер отметила, что система здравоохранения Германии не перегружена, и поблагодарила граждан за то, что они соблюдают принятые властями меры.

«Мы должны будем так долго жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина», - подчеркнула Меркель, заявив, что наступает следующая фаза в борьбе с пандемией, целью которой должна быть возможность отследить каждую цепочку распространения инфекции.

Для Ангелы Меркель, готовящейся покинуть пост канцлера осенью 2021 года, управление этим кризисом имеет решающее значение. После 15-летнего пребывания во главе ФРГ и некоторой политической усталости последних месяцев канцлер вновь оказалась на неожиданной волне популярности, отмечает швейцарская газета в Берлине Le Temps (перевод InoPressa).

Согласно социологическому опросу ARD-Deutschland Trend, 64% немцев удовлетворены работой Меркель, что является самым высоким показателем с начала ее четвертого срока. 63% немцев говорят, что удовлетворены и даже очень довольны работой правительства во главе с христианскими демократами и социал-демократами. Речь идет об увеличении на 28 пунктов за один месяц.

Карантинные меры ослабевают и в других странах Евросоюза: в Испании в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, работающим в индустрии строительства, тяжелой промышленности, а также предоставляющим услуги в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также те, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области. Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг возобновляют работу в Австрии, а в Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе. Со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых в работе на «жизненно важных сферах инфраструктуры».

В свою очередь в Дании на этой неделе откроют начальные школы и детские сады. Однако власти страны отметили, что театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми до 10 мая. Ожидается также, что 19 апреля ограничительные меры будут сняты в Польше, где с начала вспышки выявлено около 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.