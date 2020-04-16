Эстонские стартапы протянут в условиях кризиса еще пару месяцев

По словам главы Startup Estonia Маарики Труу, учитывая текущую кризисную ситуацию, эстонский сектор стартапов находится в хорошем положении, и, по оценкам самих стартапов, в ближайшие месяцы они скорее выж

«Сегодня денежных буферов эстонских стартапов хватает на два-пять месяцев, но это означает, что в ближайшие несколько месяцев им придется привлечь дополнительные инвестиции. Наличие капитала имеет решающее значение для стартапов, особенно в трудные времена. В то же время инвесторы стали более осторожными, а критерии более строгими. Это означает, что стартапы могут не получить быстрых решений, что для них является вопросом выживания», - сказала Труу.

29% респондентов имеют капитал на срок до пяти месяцев, но у 21% компаний имеется достаточный капитал только на срок до двух месяцев. Половина стартапов, которые ответили на опрос, могут столкнуться с проблемами ликвидности в краткосрочной перспективе.

На сегодняшний день эстонские стартапы сократили расходы (65%), уволили работников (19%) и снизили заработную плату (34%).

Хотя 36 процентов стартапов видят для себя в сегодняшнем кризисе возможности роста, более половины стартапов (63,4%) готовы еще больше сократить расходы и уволить работников, если кризис продлится дольше апреля. 24 процента стартапов планируют увольнения, а 15 процентов, вероятно, будут вынуждены уволить от 30 до 50 процентов работников.

«По состоянию на конец прошлого года в эстонских стартапах работало 5 944 человека, и в течение года в качестве расходов на рабочую силу было выплачено 77 миллионов евро. Это означает, что сильные урезания и сокращения в секторе стартапов затронут всю Эстонию и уменьшат поступление налогов», - пояснила Труу.

18 процентов респондентов в настоящее время находятся в стадии привлечения капитала и сталкиваются с отказами со стороны нескольких инвесторов. Еще 22 процента стартапов планируют начать привлекать новый капитал этой весной.

Стен Тамкиви, вице-президент Эстонского клуба руководителей стартапов, отметил, что если кризис продлится более двух месяцев, стартапам будут необходимы меры по обеспечению краткосрочной ликвидности.

«В центре внимания краткосрочных мер должно быть обеспечение временной ликвидности до следующего запланированного привлечения капитала. Если кризис продолжится, можно рассмотреть возможность совместного инвестирования с частными инвесторами, аналогично модели Фонда развития, которая хорошо работала во время предыдущего кризиса », - подчеркнул он.

Одним из решений Тамкиви считает SmartCap, управляющую государственным фондом венчурного капитала дочернюю компанию KredEx, которая обладает необходимой компетенцией для разработки антикризисных мер, необходимых в настоящее время для сектора стартапов.

На основании результатов исследования Труу и Тамкиви подчеркнули, что сегодня - крайний срок, чтобы вместе с участниками рынка и государством составить четкий план того, как сохранить успех, достигнутый в секторе стартапов, и не потерять компании, находящиеся на ранней стадии.