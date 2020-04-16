Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Говорить об ослаблении ограничений пока рано

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2058 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,7% процента, то есть 34 теста показали положительный результат. За последние сутки от вируса COVID-19 скончался находившийся на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице 71-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 36 человек.

Министр внутренних дел Март Хельме заявил в спецвыпуске Kanal 2 «Война против коронавируса», что в связи с разрешением на проведение волейбольного матча на Сааремаа необходимо привлечь кого-то к ответственности.

Maxima проверила работников всех своих магазинов и производственных подразделений в Нарве на наличие коронавируса. Все 276 работников из 6 магазинов Maxima и 3 кулинарных производственных подразделений прошли тестирование, и результаты всех тестов оказались отрицательными.

Представители Эстонской Академии Наук и Postimees обсудили распространение коронавируса и констатировали, что на Сааремаа и в Харьюмаа количество диагностированных случаев снижается, а в Тарту и Пярну еще нет.

По словам министра финансов Мартина Хельме, жесткие ограничения обязательно сохранятся в мае и июне, решения о второй половине лета будут принимать в соответствии с ситуацией.

Пациентами с коронавирусом в Эстонии должны заниматься не более пяти больниц, в других можно было бы начать плановые операции, считает председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ.

Ученые обнаружили, что регулярные тренировки уменьшают риск осложнений у коронавирусных пациентов.

Экономическая ситуация

Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар заявил в среду, что представленный правительством антикризисный дополнительный госбюджет, который никак не поможет попавшим в беду простым людям и мелким предпринимателям, с большой вероятностью означает, что парламенту придется принимать еще один дополнительный госбюджет.

По словам лидера коалиционной партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, вероятный следующий дополнительный госбюджет будет включать в себя и сокращение расходов.

Рынки акций Европы после максимального падения начали расти.

Крупнейшие банки мира теряют прибыль и готовятся к тяжелым временам.

Финансовых буферов эстонских стартапов сегодня хватит на два-пять месяцев, и уже в ближайшие несколько месяцев им придется привлечь дополнительные инвестиции, выяснилось из исследования Startup Estonia и Эстонского клуба руководителей стартапов.

Собрание уполномоченных Центрального союза работодателей считает, что медицинский сектор Эстонии успешно справился с кризисом в сфере здравоохранения, но сейчас нужно срочно составить план действий по выходу из кризиса.

События в Эстонии и в мире

Вчера, 15 апреля, с 11:18 и до 23:00 была нарушена работа услуги Smart-ID. Сбои были вызваны проблемой в базе данных, которая мешала функционированию сервиса Smart-ID.

В НАТО обеспокоены тем, что РФ в условиях пандемии не снижает военную активность.

Посольство РФ в Таллинне осудило ежегодник Полиции безопасности.

В ситуации чрезвычайного положения учителя оказались под прессом: как и многим другим, им пришлось кардинально перестроить свою работу. Способы обучения, которые раньше можно было использовать в аудитории, пришлось забыть.

Tallink Grupp и Vapiano сообщили, что частично открывают находящиеся в Таллинне рестораны, где клиенты могут заказать еду через службу доставки или самостоятельно купить навынос.

Во время сегодняшней правительственной пресс-конференции прозвучало предложение отменить празднование Ивановой ночи.

В Германии начинают ослаблять карантин, Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом.

Эстонская бизнес-леди осуждена за систематическую кражу вина.