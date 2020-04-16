Мартин Хельме: жесткие ограничения в ближайшие месяцы сохранятся

На пресс-конференции правительства в четверг Хельме сказал, что в ближайшие месяцы, то есть в мае и июне, обязательно сохранятся жесткие ограничения. По его словам, пока сложно говорить о том, что будет во второй половине лета, и это будет зависеть от ситуации.

«Мы не диктуем события», - сказал Хельме. По его словам, исходить нужно из того, что до тех пор, пока не сказано, что можно, делать ничего нельзя.

Хельме сказал, что ситуация неопределенная. «Никто не знает, что будет через три месяца», - сказал он.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что правительство прервало обсуждение продолжительности ограничений и продолжит его в четверг. «Боюсь, что проводить массовые мероприятия в мае и июне немыслимо», - сказал он.