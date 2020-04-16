Крупнейшие банки мира теряют прибыль и готовятся к тяжелым временам

В то время, когда многие отрасли сталкиваются с большими потерями в результате пандемии коронавируса, крупные банки получили миллиарды долларов прибыли, потому что для их торговых единиц наступили золотые времена из-за значительных колебаний на финансовых рынках. Однако из-за хаоса, вызванного пандемией, когда миллионы людей потеряли свои рабочие места, а целые отрасли промышленности стоят на месте, банки готовятся к надвигающейся неплатежеспособности.

«Это не финансовый кризис, - сказал генеральный директор Citigroup Майкл Корбат, - это кризис в области здравоохранения с серьезными экономическими последствиями».

Citigroup Inc в среду сообщил о 46-процентном падении квартальной прибыли, поскольку банк выделил почти 5 миллиардов долларов на подготовку к ожидаемому потоку дефолтов по кредитам из-за фактического прекращения экономической активности, вызванного пандемией коронавируса.

Bank of America Corp в среду сообщил о падении чистой прибыли в первом квартале на 48,5%, предупредив, что ожидает рецессию из-за нового витка пандемии коронавируса, и выделив дополнительно 3,6 млрд долларов на покрытие потенциальных убытков.

Второй по величине банк США по размеру активов заявил, что проанализировал ряд сценариев рецессии. Банк пришел к выводу, что объем производства в экономике значительно упадет во втором квартале.

Анализ банка показал, что со второго квартала экономический рост будет восстанавливаться медленно, «с отрицательными темпами роста ВВП, которые будут значительно расширяться до 2021 года». Такого мнения придерживается финансовый директор Пол Донофрио.

Bank of America присоединился к другим крупным банкам Уолл-стрит в своем пессимистическом взгляде на экономику, представив новые подробности о влиянии масштабных мер по сдерживанию распространения вируса на экономику.

Другие крупные кредиторы, в том числе JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co, также увеличили резервы для покрытия потенциальных убытков.

В разговоре с аналитиками исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) заявил, что банк все еще ждет признаков стабилизации ситуации.

По словам Мойнихана, в течение первых двух недель апреля в банке наблюдался более низкий спрос на кредитные карты и ипотеку, по сравнению с уровнями февраля, до того, как коронавирусный кризис обрушился на Соединенные Штаты с полной силой.

Финансовый директор Донофрио, однако, заявил, что компании стремятся получить кредиты, поскольку они беспокоятся о своей способности удовлетворять насущные потребности в наличных средствах. Так, например, заработная плата достигла пика в марте и вернулась к нормальному уровню в первую неделю апреля.

Bank of America заявил, что предоставит дополнительно 57 млрд долларов в виде кредитов, что будет означать шестипроцентный рост в течение квартала.

Квартальная прибыль Goldman Sachs Group Inc почти вдвое сократилась, поскольку банк выделял больше денег на покрытие корпоративных займов, которые, как ожидается, обанкротятся в ближайшие месяцы, и понес большие убытки по своим инвестициям в долговые обязательства и акции.

Банк предупредил, что после пандемии коронавируса ожидает снижения доходов в своих дивизионах по управлению активами высокого дефолтного уровня.