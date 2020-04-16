Чт, 16.04.2020
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Анализ передвижений от Elisa: в каком уезде больше всего домоседов

Хийумаа.

ФОТО: Priit Pullerits

Статистика Elisa по передвижениям пользователей показывает, что чрезвычайное положение не стало помехой в минувшую неделю для желающих насладиться свежим воздухом по мере улучшения погоды.

Чрезвычайное положение действует уже целый месяц, а дата его окончания еще не определена. На прошлой неделе погода стала по-весеннему теплой и анализ сетевых данных Elisa показал, что люди начали проводить больше времени вне дома.

«Если в рабочие дни первой недели апреля более 70% жителей проводили основную часть времени дома, то минувшая неделя ознаменовалась уменьшением этого показателя на несколько процентов. Но с наступлением праздника и выходных дней количество домоседов вновь возросло», - отметила менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн. На прошлой неделе в целом сидело дома 73% людей – на один процент меньше по сравнению с предыдущим результатом.

Свежие данные таковы: люди и сейчас меньше всего передвигаются по Хийумаа, но на прошлой неделе доля находящихся дома жителей этого уезда сократилась на два процента. Меньше всего домоседов оказалось в Выруском уезде – всего 67% жителей.

Где люди больше всего сидят дома:

Хийуский уезд – 80% (82%)

Ярваский уезд – 78% (79%)

Саареский уезд – 78% (79%)

Ида-Вируский уезд – 77% (76%)

Валгаский уезд – 74% (74%)

Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени. В скобках указаны скорректированные данные двухнедельной давности.

За общими усилиями жителей Эстонии можно наблюдать на сайте Elisa, где эта информация представлена и в виде диаграмм. Результаты анализа будут обновляться на сайте Elisa ежедневно вплоть до окончания чрезвычайного положения. Этот уникальный метод анализа был разработан в сотрудничестве с аналитиками данных из MindTitan. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от полученных результатов.

Каждую неделю Elisa будет указывать в пресс-релизах и социальных сетях названия пяти уездов с наиболее сознательными домоседами.

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