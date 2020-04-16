airBaltic опровергает слухи: мы не игнорируем ни одного клиента!

Пийльманн подтвердила, что по поводу отмены рейсов с каждым пассажиром свяжутся по электронной почте. Пассажир может либо изменить свое бронирование бесплатно, выбрать подарочную карту в размере первоначального бронирования (к которому airBaltic добавляет 20 евро за каждый рейс в одну сторону), либо потребовать возмещение стоимости поездки.

По словам Пийльманн, у компании сейчас очень много работы, поэтому она просит у клиентов терпения в случае, если им не удается ответить в течение первых 72 часов. Она также отметила, что, поскольку банковские переводы часто требуют сотрудничества нескольких сторон, процесс возврата может занять до трех месяцев.

Службы защиты потребителей ничего не слышали об отказах от выплат

Представитель департамента защиты прав потребителей Латвии Санита Гертмане заверила Postimees в том, что они не получали никаких жалоб на то, что airBaltic якобы не платит клиентам возмещение за отмененные рейсы и вынуждает их соглашаться на специальные предложения. Тем не менее, в департаменте знают, что компания страдает от множества заявлений и запросов и, следовательно, не в состоянии ответить всем желающим так быстро, как это было до кризиса.

Гертмане уточнила, что авиакомпания действительно предлагает ваучер на сумму первоначального бронирования, прежде чем вернуть деньги, но не было случаев, когда авиакомпания принудительно делала ваучер обязательным и отказывалась вернуть деньги. Это же подтвердила и представитель Департамента защиты прав потребителей и технадзора Эстонии Анне-Май Хелемяэ, по словам которой, к ним не поступало ни одного соответствующего заявления.