Интересные задания для удаленного обучения: по физкультуре – убрать комнату, по труду – приготовить ужин

«В очень многих странах ученики находятся сейчас на дистанционном обучении, и у наших школьников и учителей есть несомненные преимущества перед другими: электронная школа работала у нас и до кризиса. Поэтому школьные учителя Эстонии могут лучше остальных использовать различные цифровые решения, а школьники куда более осведомлены о возможностях и опасностях цифрового мира», - считает руководитель инициированной технологической компанией Samsung программы Цифрового IQ учащихся Эгле Тамелите.

«Совершенно замечательной инициативой, например, стала программа гостевых уроков "Назад в школу", в рамках которой представители различных профессий могут проводить гостевые онлайн-уроки, и многие учителя воспользовались этой возможностью, чтобы разнообразить занятия, - отметила Тамелите. – Наряду с подобными цифровыми возможностями обучения очень важны и школьные задания для реальной жизни, которые отвлекли бы ребят от экранов и повысили мотивацию. Поэтому очень здорово наблюдать, насколько находчивыми оказались многие учителя Эстонии, в адрес которых слышится похвала и от самих учеников».

Например, многие учителя физкультуры придумали для своих учеников увлекательные задания, для выполнения которых нужно навести уборку в своей комнате, прокатиться на скейтборде или велосипеде или провести разминку при помощи игровой консоли и танцевальной игры «Just Dance». В качестве отчета о проделанной работе учителю нужно предоставить соответствующее видео-подтверждение.

Учителя по домоводству задают ученикам на дом приготовить обед или ужин для всей семьи, рецепт для которого заранее был изучен на уроке. «Такое задание несомненно очень понравилось родителям, которые обычно сами отвечают за пропитание семьи», - отметила руководитель программы Цифрового IQ учащихся Эгле Тамелите.

На уроках рукоделия тоже рождаются находчивые идеи – во время пасхальных праздников учеников вместо урока попросили покрасить яйца и записать на видео соревнование по катанию яиц, а в рамках уроков труда ученикам нужно было найти дома что-нибудь сломанное или недоделанное и привести это в порядок. Благодаря этому заданию в некоторых домах были, к примеру, прикручены плинтусы, долго дожидавшиеся своего часа.

Преподаватели эстонского языка давали задание подготовить для младших братьев или сестер настоящий диктант.

На фоне значительно увеличившегося использования цифровых решений важно, чтобы ученики и учителя знали о возможностях и опасностях цифрового мира и нормах поведения. «Наш опыт и лекции, проведенные в школах в течение полугода, показывают, что знания школьников о киберпространстве довольно хорошие, но повторение правил время от времени идет только на пользу», - отметила Тамелите.