Российский олигарх и подозрительная транзакция: служба госбезопасности проверяет Swedbank

По сообщению издания, ситуация связана с введением санкций США против российского олигарха Юрия Ковальчука. Это произошло шесть лет назад, сразу после аннексии Крыма.

Diena пишет, что Ковальчук фактически контролирует российский Первый канал.

В 2014 году против Ковальчука санкции ввел и Евросоюз, сообщив, что телеканалы, контролируемые связанной с Ковальчуком "Национальной медиагруппой", активно реализуют политику России по дестабилизации Украины.

Как отмечает издание, в Латвии санкции последовали несколько лет спустя. До их введения ни Национальный совет по электронным СМИ, ни местный Swedbank не ограничивали обслуживание Baltijas mediju alianse (BMA) - партнера "Национальной медиагруппы", который ретранслировал в Латвии Первый канал.

В конце ноября 2019 года NEPLP признал влияние российского олигарха на "Национальную медиагруппу", а также признал его бенефициаром BMA и принял решение о блокировке девяти телеканалов.

Как сообщает газета, Swedbank отношения с этими СМИ прекратил позже - после того как VDD в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии начала уголовное дело о возможном нарушении санкций и провела ряд обысков на объектах, связанных с BMA и владельцами предприятия.