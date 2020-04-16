Российский олигарх и подозрительная транзакция: служба госбезопасности проверяет Swedbank

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начала проверку транзакции на 4,8 млн долларов в Swedbank, которая, возможно, проведена с нарушением международных санкций. Об этом пишет газета Diena, ссылаясь на главу VDD Нормунда Межвиетса.
По сообщению издания, ситуация связана с введением санкций США против российского олигарха Юрия Ковальчука. Это произошло шесть лет назад, сразу после аннексии Крыма.
Diena пишет, что Ковальчук фактически контролирует российский Первый канал.
В 2014 году против Ковальчука санкции ввел и Евросоюз, сообщив, что телеканалы, контролируемые связанной с Ковальчуком "Национальной медиагруппой", активно реализуют политику России по дестабилизации Украины.
Как отмечает издание, в Латвии санкции последовали несколько лет спустя. До их введения ни Национальный совет по электронным СМИ, ни местный Swedbank не ограничивали обслуживание Baltijas mediju alianse (BMA) - партнера "Национальной медиагруппы", который ретранслировал в Латвии Первый канал.
В конце ноября 2019 года NEPLP признал влияние российского олигарха на "Национальную медиагруппу", а также признал его бенефициаром BMA и принял решение о блокировке девяти телеканалов.
Как сообщает газета, Swedbank отношения с этими СМИ прекратил позже - после того как VDD в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии начала уголовное дело о возможном нарушении санкций и провела ряд обысков на объектах, связанных с BMA и владельцами предприятия.
Swedbank не стал раскрывать причины, по которым прервал обслуживание. У кредитных учреждений нет прав комментировать своих нынешних и уже бывших клиентов.