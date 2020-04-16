В Европе от коронавируса скончалось свыше 90 000 человек

В Европе от коронавируса скончались свыше 90 000 человек, то есть 65 процентов общего числа смертей в мире, показывают данные, собранные AFP из официальных источников, по состоянию на 10:30 GMT (13:30 по эстонскому времени) в четверг.
В Европе зарегистрировано 90 180 смертей от коронавируса и 1 047 279 случаев заражения. По всему миру от коронавируса скончались 137 499 человек.
В Европе больше всего жертв в Италии (21 645 смертей) и Испании (19 130 смертей). За ними следуют Франция (17 167 смертей) и Великобритания (12 868 смертей).
По всему миру зафиксирован 2 083 551 случай COVID-19.