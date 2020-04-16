Чт, 16.04.2020
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В Европе от коронавируса скончалось свыше 90 000 человек

Коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В Европе от коронавируса скончались свыше 90 000 человек, то есть 65 процентов общего числа смертей в мире, показывают данные, собранные AFP из официальных источников, по состоянию на 10:30 GMT (13:30 по эстонскому времени) в четверг.

В Европе зарегистрировано 90 180 смертей от коронавируса и 1 047 279 случаев заражения. По всему миру от коронавируса скончались 137 499 человек.

В Европе больше всего жертв в Италии (21 645 смертей) и Испании (19 130 смертей). За ними следуют Франция (17 167 смертей) и Великобритания (12 868 смертей).

По всему миру зафиксирован 2 083 551 случай COVID-19.

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