Йоэль Старкопф: кроме работников на передовой, есть персонал, который ждет в готовности. Это тоже очень утомляет

«Больше всего я хочу поблагодарить население, которое выполняет правила чрезвычайного положения. Заболеваемость в нашем регионе умеренная, то есть такая, с которой мы отлично справляемся», - сказал он.

- Сегодня (в среду – ред.) на лечении в Клинике ТУ находятся 16 человек: 11 в отделении инфекционных заболеваний и пять в отделении интенсивной терапии.

- Да, из нашей возможности приема больных с Covid у нас задействована треть, то есть меньше половины. И это дает возможность очень основательно заниматься такими больными и учиться понимать особенности лечения. Надеемся, что эти больные получат здесь лучшее из возможного лечение.

22 человека выписаны из больницы. Случаев смерти было только два.

Я очень осторожен в выражении радости. И среди нынешних пациентов есть такие, кто находится в очень тяжелом состоянии. Работники не вздыхают с облегчением.

- Что теперь иначе по сравнению с началом эпидемии?

- Больше уверенности в себе и рутины в хорошем смысле слова. Люди чувствуют, что если правильно использовать средства индивидуальной защиты, если придерживаться всех процедурных правил, то эта работа, как любая другая. Вера в то, что все получится, постепенно увеличивается.

- А усталость от чрезвычайного положения и вся эта ответственность! Как люди выдерживают в эмоциональном смысле?

- Тут несколько слоев… С одной стороны персонал – большие молодцы, все замечательно выполняют свою работу. Это хорошее чувство.

Мы пытаемся больше комплектовать смены работников в отделении инфекционных заболеваний и отделении интенсивной терапии. И именно для того, что меры инфекционного контроля получалось выполнять лучшим образом, и для того, чтобы время работы в средствах защиты было настолько гуманным, насколько это возможно. Но тут возникают скорее другие моменты. Где-то в других отделениях больницы есть люди, которые не могут делать свою работу в привычном темпе, и со своими обычными больными. Нахождение почти на холостом ходу и только лишь поддержание готовности намного больше нагружает эмоционально. И эта неизвестность, как мы однажды вернемся к обычной жизни, это очень сильно влияет на мысли людей.

- Сколько работников клиники заразились коронавирусом?

- Заболели пять работников. Но, насколько нам известно, никто из них не заразился в больнице. Или в поездке, или от сограждан. Двое из них уже вернулись на работу.

Это тоже аспект, которым можно быть довольными. Если мы внимательно исполняем все правила, то можно предотвратить распространение болезни как в больнице, так и среди работников.

- Какой опыт дала вспышка в Табивере?

- Это были очередные учения. Хочу привести в пример выездную группу клиники, которая быстро отреагировала и сразу отправилась на место, чтобы оценить обстановку. Это: Аго Кыргвеэ, Илона Пастарус, Тийна Тедер, Вероника Ренхард.