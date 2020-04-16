Йоэль Старкопф: кроме работников на передовой, есть персонал, который ждет в готовности. Это тоже очень утомляет

Руководитель кризисной комиссии Клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф и хотел бы сказать, что в борьбе с коронавирусом все идет хорошо. Но сердце не позволяет. Поди, пойми, что с этим коронавирусом будет дальше. И все же нужно признать, что готовность в клинике для приема пациентов с Covid-19 создали очень быстро. Также взяли на себя ответственность за координацию работы больниц южного региона. Все заработало, пишет Tartu Postimees.
«Больше всего я хочу поблагодарить население, которое выполняет правила чрезвычайного положения. Заболеваемость в нашем регионе умеренная, то есть такая, с которой мы отлично справляемся», - сказал он.
- Сегодня (в среду – ред.) на лечении в Клинике ТУ находятся 16 человек: 11 в отделении инфекционных заболеваний и пять в отделении интенсивной терапии.
- Да, из нашей возможности приема больных с Covid у нас задействована треть, то есть меньше половины. И это дает возможность очень основательно заниматься такими больными и учиться понимать особенности лечения. Надеемся, что эти больные получат здесь лучшее из возможного лечение.
22 человека выписаны из больницы. Случаев смерти было только два.
Я очень осторожен в выражении радости. И среди нынешних пациентов есть такие, кто находится в очень тяжелом состоянии. Работники не вздыхают с облегчением.
- Что теперь иначе по сравнению с началом эпидемии?
- Больше уверенности в себе и рутины в хорошем смысле слова. Люди чувствуют, что если правильно использовать средства индивидуальной защиты, если придерживаться всех процедурных правил, то эта работа, как любая другая. Вера в то, что все получится, постепенно увеличивается.
- А усталость от чрезвычайного положения и вся эта ответственность! Как люди выдерживают в эмоциональном смысле?
- Тут несколько слоев… С одной стороны персонал – большие молодцы, все замечательно выполняют свою работу. Это хорошее чувство.
Мы пытаемся больше комплектовать смены работников в отделении инфекционных заболеваний и отделении интенсивной терапии. И именно для того, что меры инфекционного контроля получалось выполнять лучшим образом, и для того, чтобы время работы в средствах защиты было настолько гуманным, насколько это возможно. Но тут возникают скорее другие моменты. Где-то в других отделениях больницы есть люди, которые не могут делать свою работу в привычном темпе, и со своими обычными больными. Нахождение почти на холостом ходу и только лишь поддержание готовности намного больше нагружает эмоционально. И эта неизвестность, как мы однажды вернемся к обычной жизни, это очень сильно влияет на мысли людей.
- Сколько работников клиники заразились коронавирусом?
- Заболели пять работников. Но, насколько нам известно, никто из них не заразился в больнице. Или в поездке, или от сограждан. Двое из них уже вернулись на работу.
Это тоже аспект, которым можно быть довольными. Если мы внимательно исполняем все правила, то можно предотвратить распространение болезни как в больнице, так и среди работников.
- Какой опыт дала вспышка в Табивере?
- Это были очередные учения. Хочу привести в пример выездную группу клиники, которая быстро отреагировала и сразу отправилась на место, чтобы оценить обстановку. Это: Аго Кыргвеэ, Илона Пастарус, Тийна Тедер, Вероника Ренхард.
Мы научились тому, что при возникновении таких очагов заражения очень важно применить все возможные меры для локализации инфекции.
- В Табивере теперь очаг обнесен забором?
- Там до конца недели ведется круглосуточное дежурство медсестер клиники. То есть сестринские посты. В какой-то степени социальный центр Табивере сейчас выглядит, как филиал больницы.
Было правильно разместить больных и зараженных людей, а также оцененных на тот момент здоровыми в разные зоны. Создать им условия для раздельной раздачи пищи, для ухода, для санитарных процедур, и тогда наблюдать за жителями дома попечения. Потому что зараженные люди не обязательно нуждаются в больничном лечении. Не так, что: положительный результат на коронавирус – марш в больницу. Если у человека нет серьезных клинических симптомов, то сначала он нуждается в наблюдении.
Из четырех доставленных из Табивере в больницу пациентов, один сейчас находится на интенсивном лечении, а трое в отделении инфекционных заболеваний.
- В отделение интенсивной терапии для коронавирусных больных попадают иногда те, у кого нет сопутствующих заболеваний? Этот вирус может быть настолько злым?
- Да, это возможно. Наш самый первый пациент был именно таким. Сейчас он дома.
На интенсивном лечении у нас же не было очень много больных. С десяток. Но половина из них и были такими, у кого не имелось значительных сопутствующих заболеваний. Факт, что кто-то мог принимать лекарства от давления, у кого-то могло быть воспаление суставов. Но это люди, чья повседневная жизнь не была нарушена из-за болезни, это были деятельные люди.
- Что вы узнали о лечении из того, чего не знали, например, четыре недели назад?
- Открытий мирового значения мы тут с тремя десятками больных, конечно, не сделаем. Да, одно дело – разум научных статей, которые мы читаем каждый день. Но реально лечить больных это совсем другое дело. Нужно сказать, что это тяжелая и очень долго длящаяся болезнь.
Лечишь, лечишь, и ничего не происходит, но нельзя опускать руки. Лечение же, прежде всего, поддерживающее. Это означает, что мы поддерживаем дыхание пациента, его питание, его потребность в жидкости. Мы следим и видим, что нет температуры. А лучше становится медленно. И возникают откаты назад. Видишь, что теперь болезнь должна начать отступать, и тут выясняется, что в последующие три дня становится только хуже.
- Лекарством от малярии лечите?
- Да. Клиника Тартуского университета и Северо-Эстонская региональная больница договорились с Департаментом лекарств и решили так, что в случае пациентов в самом тяжелом состоянии мы используем это лекарство.
Но это не серебряная пуля, которая может убить коронавирус.
- Что будет дальше, как общество будет жить в будущем?
- Перед системой здравоохранения стоит задача величиной с гору: как восстановить докризисную рабочую мощь с точки зрения новых правил? Должен сказать, что эти методы инфекционного контроля, которые мы теперь используем в больнице, пришли для того, чтобы остаться. С этим теперь всем придется смириться.
- Тестирования и дистанция между людьми, а также контрольные пункты для попадания в больницы останутся?
- В той или иной степени должны остаться. К сожалению, коронавирус не исчезнет внезапно, и мы должны научиться с ним жить. Это новая реальность.
Что касается перезапуска больницы, то хочу сказать, что мы учимся действуя. Мы находимся в ситуации, в которой мы никогда раньше не находились, и теперь нужно как-то поставить больницы и обычную жизнь на правильные рельсы. Тут не остается ничего другого, как попросить людей о понимании.
В одной международной статье сегодня была хорошая цитата о том, как будет выглядеть новая жизнь. Это как скакать на спине у тигра. Но в ситуации, когда мы не знаем, насколько этот тигр велик, где он прячется, и сколько этих тигров вообще.
В то же время я убежден, что мы с этим справимся. Для паники не должно оставаться места.
- Но все же, когда возобновится прием врачей-специалистов, плановые операции?
- Мы обсуждаем это в кризисной комиссии каждый день. Даты я не назову. В некоторых отделениях не получится возобновить до Ивановой ночи. В каких-то планируем начать в мае. Наш принцип должен быть очень четким. Мы не можем позволить инфекции распространяться в больнице. Мы должны быть полностью убеждены в том, что, оказывая эту медицинскую услугу, наш персонал защищен, и эта зараза не распространяется в обществе.
Это может быть постепенное возобновление. В противном случае люди, стоящие в очереди на лечение, пострадают непропорционально сильнее тех, кого лечится от Covid. Сейчас у нас в больницах 150 Covid-больных. Это замечательное достижение, что так мало. Но наряду с ними есть сотни пациентов, которые нуждаются в больничном лечении из-за других болезней.