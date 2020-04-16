Плановое лечение могут вернуть со следующей недели

Если число заболевших коронавирусом не увеличится, и кривая заболеваемости пойдет на спад, то в начале следующей недели, вероятно, будет принято решение о постепенном восстановлении плановых приемов у врачей-специалистов и стоматологов, а также в частных клиниках, пишет ERR.
Глава сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте говорит, что ведется подготовка к изданию нового распоряжения об ослаблении ограничений.
«Решение может быть принято в первой половине следующей недели, если не будет нового резкого роста. Эксперты в настоящее время считают, что ситуация, скорее, стабилизируется; коэффициент заражения показывает, что если внезапных изменений не произойдет, то, вероятно, за стабилизацией может последовать уменьшение числа случаев», - говорит Палусте.
Она добавила, что сейчас по понятным причинам все находятся в состоянии ожидания. "Пациенты ждут, перенесенные запланированные действия требуют активности там, где больше нельзя терпеть".