Плановое лечение могут вернуть со следующей недели

Глава сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте говорит, что ведется подготовка к изданию нового распоряжения об ослаблении ограничений.

«Решение может быть принято в первой половине следующей недели, если не будет нового резкого роста. Эксперты в настоящее время считают, что ситуация, скорее, стабилизируется; коэффициент заражения показывает, что если внезапных изменений не произойдет, то, вероятно, за стабилизацией может последовать уменьшение числа случаев», - говорит Палусте.