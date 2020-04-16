Чт, 16.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

Плановое лечение могут вернуть со следующей недели

Plaaniline ravi võib peatselt jätkuda.

ФОТО: Shutterstock

Если число заболевших коронавирусом не увеличится, и кривая заболеваемости пойдет на спад, то в начале следующей недели, вероятно, будет принято решение о постепенном восстановлении плановых приемов у врачей-специалистов и стоматологов, а также в частных клиниках, пишет ERR.

Глава сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте говорит, что ведется подготовка к изданию нового распоряжения об ослаблении ограничений.

«Решение может быть  принято в первой половине следующей недели, если не будет нового резкого роста. Эксперты в настоящее время считают, что ситуация, скорее, стабилизируется; коэффициент заражения показывает, что если внезапных изменений не произойдет, то, вероятно, за стабилизацией может последовать уменьшение числа случаев», - говорит Палусте.

Она добавила, что сейчас по понятным причинам все находятся в состоянии ожидания. "Пациенты ждут, перенесенные запланированные действия требуют активности там, где  больше нельзя терпеть".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ