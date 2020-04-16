«Особый путь» Швеции: стратегия открытости спасет больше жизней, чем изоляция, но надо пожертвовать частью населения

По схожему пути изначально планировала пойти Великобритания, решив позволить вирусу распространиться среди населения контролируемым образом и выработать у большей его части естественный иммунитет.

Но когда британские ученые, проанализировав данные, сообщили кабинету министров Бориса Джонсона, что в результате такой открытости в стране может погибнуть до 500 тысяч человек, а в системе здравоохранения настанет коллапс, то в правительстве сразу изменили тактику. Однако время было упущено - Великобритания вскоре может выйти на первое место по числу смертей в Европе.

Накануне 22 шведских ученых обратились с открытым письмом к правительству Швеции, в котором раскритиковали его действия во время пандемии и призвали как можно быстрее принять радикальные меры. По их словам, позиция Департамента общественного здоровья привела к тому, что смертность в Швеции в 10 раз оказалась выше выше той, что наблюдается в Финляндии.

На самом деле цифры еще хуже: на 16 апреля в Швеции от коронавирусной инфекции скончались 1203 человека, а в Финляндии - всего 72 человека. Там, в отличие от Швеции, закрыты все кафе и рестораны, не работают школы, запрещены все собрания с участием более 10 человек. В Норвегии, где ограничения не настолько суровые, как в Финляндии, но все равно гораздо строже, чем в Швеции, скончалось 150 человек.

«Если бы у Швеции была стратегия по предотвращению распространения COVID-19, то у нас не умирало бы столько людей, сколько в Италии, и в 10 раз больше, чем в Финляндии, - пишут правительству шведские ученые. - Если бы у Швеции была стратегия, то половина стокгольмских домов престарелых не пострадали бы от эпидемии, а 20% их персонала не заразились вирусом».

Теперь шведские газеты начинают публиковать информацию, что официальные цифры зараженных очень далеки от реальности. Как заявил в интервью газете Mitt глава инфекционного отделения больницы Smittskydd в Стокгольме Пер Фоллин, 12 тысяч инфицированных - только верхушка айсберга.

«У нас очень большее количество людей с симптомами заболевания, которые не только не проходят никакого тестирования, но и вообще пока не обращаются за медицинской помощью. С 12 марта, момента начала проведения тестов, в Стокгольме их делают только тем, кто попал на обследование или в больницы. Таким образом, официальные цифры показывают лишь подтвержденные случаи заболевания, но никак не количество заболевших. То есть они не отражают фактическое число инфицированных, которое в реальности намного выше», - сообщил глава инфекционного отделения.

Бывшая государственный эпидемиолог Швеции 72-летняя Анника Линде также считает, что шведские власти несерьезно относятся к коронавирусу. По ее словам, риск коллапса в Стокгольме становится все более вероятным, время для введения жесткого карантина уже упущено, закрывать экономически важный столичный район Стокгольма слишком поздно.

«Это рискованный эксперимент со всем населением, который грозит катастрофическим последствиям, - заявил в эфире шведского телеканала SVT профессор эпидемиологии в Университете Умео Йоаким Роклёв. - Ситуации в других странах показывает, что это серьезное заболевание, и Швеция ничем не отличается от всех остальных». Роклёв на своих исследованиях пытается доказать правительству Швеции, что попытка выработать "коллективный иммунитет" без борьбы с распространением вируса приведет к нехватке реанимаций и большому количеству смертей, сообщает Forbes.

Математик из Университета Лунда Маркус Карлссон в свою очередь утверждает, что нет ни одного доказательства, что подход борьбы с вирусом, направленный на выработку «коллективного иммунитета», дал бы свои плоды где-либо в мире. По его словам, правительство Швеции играют с населением в русскую рулетку.

Но пока правительство Швеции не склонно драматизировать ситуацию и прислушиваться к критикам стратегии выработки «коллективного иммунитета». Однако на случай увеличения смертей от коронавируса количество импровизированных моргов уже увеличено.

Как пишет шведская газета Expressen, в Стокгольме под временный морг переоборудован каток «Мелархёйден», на котором играла молодежная команда шведского хоккейного клуба Djurgårdens.