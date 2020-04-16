Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции

Как предотвратить распространение COVID-19 в магазинах?

Избегайте скопления народа в торговых центрах.

Если возможно, сделайте аудиозапись объявления и транслируйте его через громкую связь, чтобы люди держались на расстоянии не менее двух метров (в т.ч. очереди в кассу) друг от друга и как можно меньше касались товаров.

Уделяйте больше внимания частоте очистки пультов и касс самообслуживания, тележек и корзин для покупок, весов и прочего. Пульты самообслуживания и кассовые сенсорные экраны следует по возможности чистить после каждого использования.

Поощряйте использование интернет-магазина при его наличии.

Организуйте работу кассы таким образом, чтобы клиенты могли находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и от обслуживающего персонала.

Когда надо мыть руки?

Руки надо мыть:

перед началом работы;

перед обработкой приготовленных горячим способом или готовых блюд;

после обращения или приготовления блюд без горячей обработки;

после обработки отходов;

после уборки;

после пользования туалетом;

после сморкания, чихания или кашля;

после еды, питья или курения; после обращения с деньгами.

Можно ли использовать 80-градусную водку для дезинфекции рук?

Нет. Помимо алкоголя, средство для дезинфекции делают эффективным и другие компоненты, которые замедляют испарение средства с поверхностей или увлажняют их. Таким образом обеспечивается одноминутный контакт, необходимый для успешной борьбы с вирусом. Этанол сам по себе может не убить бактерии или вирусы, потому что слишком быстро испаряется. Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства может замедлить активность возбудителя болезни, но это также может привести к появлению устойчивого к этанолу возбудителя болезни. В целом можно сказать, что у незарегистрированных и непроверенных средств для дезинфекции может не быть дезинфицирующих свойств, и, следовательно, они могут не защитить пользователя.

Разрешено ли проводить инвентаризацию, делать ремонт или собирать интернет-заказы в магазинах? Имеется в виду не владелец торгового центра, а арендатор площади, для продолжения интернет-торговли.

Владельцу магазина и его работникам разрешено находиться в располагающихся в торговых центрах магазинах. Это означает, что они могут проводить инвентаризацию, собирать интернет-заказы и т.д.

Нужно ли во время пандемии платить в магазинах только карточкой, чтобы избежать распространения вируса через наличные деньги?

Мы рекомендуем по возможности избегать использования наличных денег. Коронавирус способен сохраняться на зараженных металлических, пластиковых и нержавеющих поверхностях до 72 часов, а на пористых поверхностях, например бумаге и картоне, до 24 часов. Если вы вынуждены воспользоваться наличными, строго соблюдайте правила гигиены.

Рекомендуем оплачивать покупки

прежде всего бесконтактным способом (лимит бесконтактных платежей карточкой временно увеличен до 50 евро) или

банковской карточкой обычным способом (вводя PIN-код).

Если в обслуживающее предприятие зашел человек с признаками заболевания, можно ли применить к нему какие-то ограничения?