Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции
Коммуникационный центр Государственной канцелярии дал ответы на 731 вопрос, касающийся жизни страны и каждого ее жителя в период коронакризиса. Rus.Postimees продолжает публиковать самые важные из них, разделив по тематическим группам. Группа вторая: обязанности работников и работодателей.
Следует соблюдать общие требования и работодателям - обеспечивать достаточную очистку рабочих поверхностей, следить за здоровьем работников, обеспечить регулярное мытье или дезинфекцию рук, организовать работу таким образом, чтобы работники соприкасались с друг другом в минимальном объеме. Более точное руководство находится на странице Ветеринарно-продовольственного департамента.
Как защитить своих работников от заражения?
Следите за здоровьем своих сотрудников. Работников с симптомами болезни отправьте домой и предоставьте им инструкции по изоляции на 14 дней.
Все работники, которые были в контакте с заболевшим, должны следить за своим здоровьем, при появлении симптомов болезни оставаться дома в течение 14 дней и соблюдать рекомендации по изоляции.
- Соблюдайте минимальную дистанцию с клиентами в 2 метра.
- Предоставляйте работникам возможность регулярно мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд, как минимум, каждые 2 часа.
- Если мытье рук невозможно, дезинфицируйте руки, по возможности, с помощью антисептика для рук на основе не менее чем 70-процентного этанола. Заметно загрязненные руки следует обязательно вымыть.
Посоветуйте сотрудникам, работающим с клиентами, в дополнение к текстильным перчаткам носить также резиновые перчатки. Дезинфицируйте руки перед надеванием перчаток и после их снятия. Как снимать перчатки: пальцами одной руки в перчатке возьмите за часть другой перчатки между ладонью и запястьем и стяните перчатку так, чтобы она вывернулась наизнанку (загрязненная сторона перчатки при этом останется внутри). NB! Одноразовые перчатки не подлежат мытью и дезинфекции, покинув кассу, их необходимо снять и положить в закрывающийся пакет.
При использовании маски соблюдайте рекомендованный производителем максимальный срок службы.
Стирайте рабочую одежду (в т.ч. текстильные перчатки) после каждой смены при максимально допустимой для данной ткани температуре стирки. Также чистите рабочую обувь после каждой смены.
Минимизируйте контакт с клиентами входящих в группу риска работников, особенно пожилых, имеющих хронические заболевания и людей с иммунодефицитом.
По возможности организуйте работу в одну смену или передачу смены таким образом, чтобы работники разных смен не контактировали друг с другом.
Как работнику сферы обслуживания защитить себя и своих клиентов?
Работник должен соблюдать обычные меры по профилактике ОРВИ.
- при чихании или кашле нужно прикрывать рот и нос бумажной салфеткой (и сразу же выбрасывать ее в мусорное ведро). Если салфетки не оказалось, нужно прикрыть нос и рот рукавом или чихать и кашлять в локоть;
- руки нужно мыть водой и мылом или протирать дезинфицирующим средством, содержащим алкоголь (особенно важно это делать после кашля или чихания). В магазинах дезинфицирующие средства должны быть доступны и посетителям, и работникам.
- нельзя трогать руками глаза, нос и рот. Инфекция передается через грязные руки.
Как предотвратить распространение COVID-19 в торговых центрах, в магазинах и в местах общественного питания?
В магазинах и местах общественного питания следует избегать распространения коронавируса через контакт с людьми или предметами, поэтому:
- в торговых центрах открыты только продуктовые магазины, аптеки, представительства операторов связи, банковские конторы, посылочные автоматы и магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование;
- необходимо следовать правилу 2+2: передвигаться поодиночке или по двое и соблюдать дистанцию в два метра;
- в местах питания разрешена только продажа еды навынос или доставка курьером; все кафе, рестораны и бары должны быть закрыты после 22:00;
- у входов и выходов в магазины должны располагаться дезинфицирующие средства;
- Развлекательные заведения (например игровые залы, бильярдные, кальянные, боулинги, клубы для взрослых) закрыты;
В магазинах и в местах общественного питания рекомендуется:
- избегать физического контакта при передаче чеков и наличных;
- продавать готовые к употреблению продукты только в упаковке (булочки, колбасы, конфеты, печенье, орехи, салаты и пр.), и по возможности расфасовать открытую еду на прилавке самообслуживания. Готовые к употреблению продукты необходимо упаковывать в отдельном помещении или в 2 метрах от маршрута передвижения покупателей. Одноразовая упаковка (например, кофейные стаканчики) не должна располагаться в свободном доступе;
- соблюдать обычные требования к обработке пищевых продуктов и обеспечить, чтобы все обрабатывающие продукты работники прошли курс обучения пищевой гигиене;
- не проводить рекламные акции продуктов питания, включая дегустации;
- чаще обычного очищать и дезинфицировать все поверхности (включая прилавки), которые соприкасаются с пищевыми продуктами и к которым часто прикасаются люди;
- обеспечить всем людям, оказывающим услуги на месте (например, установщикам оборудования, ремонтным рабочим) возможность помыть и продезинфицировать руки;
- убирать и проветривать помещения в обычном режиме. При использовании чистящего средства и составления графика уборки следовать инструкции производителя.
- выкидывать любые потенциально инфекционно опасные отходы, включая средства индивидуальной защиты, в закрытый пакет и отдельно от других отходов. Через 72 часа их можно утилизировать как неопасные отходы.
Как предотвратить распространение COVID-19 в предприятиях общественного питания?
- Размещайте столы так, чтобы сидячие места располагались на расстоянии не менее двух метров друг от друга.
- Обязательно очищайте и, если возможно, дезинфицируйте столы и стулья после каждого использования. Рекомендуется не использовать скатерти. При их использовании меняйте их после каждого застолья.
- Храните контактирующие с пищевыми продуктами части столовых приборов таким образом, чтобы предотвратить возможный контакт с вирусоносителями.
- Не предлагайте обслуживание типа буфета.
- По возможности вместо обслуживания на месте предлагайте еду навынос и доставку на дом.
- Клиентам следует держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.
- Предоставьте клиентам возможности для дезинфекции и мытья рук.
- Поместите дезинфицирующие средства для рук в виное место на пути клиента.
- Установите соответствующие инструкции с рисунками в местах дезинфекции и мытья.
Как предотвратить распространение COVID-19 в магазинах?
- Избегайте скопления народа в торговых центрах.
- Если возможно, сделайте аудиозапись объявления и транслируйте его через громкую связь, чтобы люди держались на расстоянии не менее двух метров (в т.ч. очереди в кассу) друг от друга и как можно меньше касались товаров.
- Уделяйте больше внимания частоте очистки пультов и касс самообслуживания, тележек и корзин для покупок, весов и прочего. Пульты самообслуживания и кассовые сенсорные экраны следует по возможности чистить после каждого использования.
- Поощряйте использование интернет-магазина при его наличии.
- Организуйте работу кассы таким образом, чтобы клиенты могли находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и от обслуживающего персонала.
Когда надо мыть руки?
Руки надо мыть:
- перед началом работы;
- перед обработкой приготовленных горячим способом или готовых блюд;
- после обращения или приготовления блюд без горячей обработки;
- после обработки отходов;
- после уборки;
- после пользования туалетом;
- после сморкания, чихания или кашля;
- после еды, питья или курения; после обращения с деньгами.
Можно ли использовать 80-градусную водку для дезинфекции рук?
Нет. Помимо алкоголя, средство для дезинфекции делают эффективным и другие компоненты, которые замедляют испарение средства с поверхностей или увлажняют их. Таким образом обеспечивается одноминутный контакт, необходимый для успешной борьбы с вирусом. Этанол сам по себе может не убить бактерии или вирусы, потому что слишком быстро испаряется. Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства может замедлить активность возбудителя болезни, но это также может привести к появлению устойчивого к этанолу возбудителя болезни. В целом можно сказать, что у незарегистрированных и непроверенных средств для дезинфекции может не быть дезинфицирующих свойств, и, следовательно, они могут не защитить пользователя.
Разрешено ли проводить инвентаризацию, делать ремонт или собирать интернет-заказы в магазинах? Имеется в виду не владелец торгового центра, а арендатор площади, для продолжения интернет-торговли.
Владельцу магазина и его работникам разрешено находиться в располагающихся в торговых центрах магазинах. Это означает, что они могут проводить инвентаризацию, собирать интернет-заказы и т.д.
Нужно ли во время пандемии платить в магазинах только карточкой, чтобы избежать распространения вируса через наличные деньги?
Мы рекомендуем по возможности избегать использования наличных денег. Коронавирус способен сохраняться на зараженных металлических, пластиковых и нержавеющих поверхностях до 72 часов, а на пористых поверхностях, например бумаге и картоне, до 24 часов. Если вы вынуждены воспользоваться наличными, строго соблюдайте правила гигиены.
Рекомендуем оплачивать покупки
- прежде всего бесконтактным способом (лимит бесконтактных платежей карточкой временно увеличен до 50 евро) или
- банковской карточкой обычным способом (вводя PIN-код).
Если в обслуживающее предприятие зашел человек с признаками заболевания, можно ли применить к нему какие-то ограничения?
Предприниматель обязан следить за тем, чтобы ни у работников, ни у клиентов не было признаков заболевания.
Человеку с признаками заболевания можно отказать в обслуживании и попросить его выйти.
Если человек отказывается покидать помещение, нужно вызвать охрану или полицию.
Куда обращаться работодателям, которые должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств в магазине, но у которых нет сейчас возможности их где-либо приобрести?
Предприниматель должен попытаться сначала сам найти производителя или поставщика дезинфицирующих средств, у которых он мог бы их приобрести. В Эстонии дезинфицирующие средства производят Desintech OÜ, Baltiachemi OÜ, Goodpoint Chemicals OÜ. Дезинфицирующие средства стал выпускать и производитель алкогольной продукции Punch Drinks OÜ. Если решение найти не удается, то Департамент здоровья советует обратиться к рабочей группе правительства, которая занимается организацией поставок средств личной защиты и дезинфекции. Руководит рабочей группой министр государственного управления Яак Ааб.
Что в связи с коронавирусом должны иметь в виду производители пищевых продуктов?
Чтобы предотвратить распространение коронавируса нужно:
- избегать близкого контакта;
- соблюдать правила безопасного обращения с пищевыми продуктами;
- очищать и дезинфицировать поверхности;
- обеспечивать возможность соблюдения норм гигиены;
- соблюдать обычные требования по уборке и вентиляции помещений.
Для защиты своих работников следите за состоянием их здоровья.
Рекомендуйте работникам по возможности держаться по меньшей мере в 2 метрах друг от друга.
Сведите к минимуму контакты работников, входящих в группу риска, с остальными.
При возникновении риска заражения произведите тщательную уборку и дезинфекцию помещений предприятия, чтобы не заразились и другие работники.
Создайте работникам все условия для мытья и дезинфекции рук.
Руки нужно мыть теплой водой и мылом не менее 20 секунд и не реже чем каждые 2 часа.
Руки нужно мыть и дезинфицировать до и после использования резиновых перчаток.
Антисептики должны находиться на видных и легкодоступных для работников местах.
Рабочую одежду (включая текстильные перчатки) следует по возможности стирать после каждой смены.
Стирайте одежду при максимально допустимой для данной ткани температуре.
Чистите обувь после каждой смены.
По возможности пользуйтесь одноразовой рабочей одеждой.
Подробную информацию можно получить на сайте Ветеринарно-пищевого департамента (на эстонском языке).
Обеспечен ли ветеринарный надзор? И если да, то как?
Ветеринарно-продовольственный департамент, по возможности, перенес все плановые надзорные процедуры, которые требуют проверки на местах.
На мясоперерабатывающих предприятиях и на границах работа продолжается в обычном режиме. Более широко используются методы бесконтактного надзора (подтверждающие документы, фото- и видеоматериалы, интернет-порталы производителей продуктов питания и т.п.). Для поддержания товарооборота сертификаты выдаются в уездных центрах.
В целях защиты клиентов и работников общение с клиентами происходит по телефону, письменно и по электронным каналам связи. Исключение составляют осуществляемые по мере необходимости контрольные проверки и реагирование на угрозы.
Департамент просит клиентов осуществлять все процедуры, по возможности, через электронные каналы связи.
Подавать ходатайства и представлять данные можно через Государственный регистр алкогольной продукции и Регистр профессиональной рыбной ловли. На портале для клиентов Министерства по делам сельской жизни можно подавать ходатайства о выдаче сертификатов на экспорт.
Департамент готов реагировать на угрозы, такие как мор животных, вспышки заболеваний, связанные с продуктами питания, и негуманное обращение с животными.
Ветеринарно-продовольственная лаборатория продолжает лабораторные исследования заболеваний животных и оценку надлежащего использования продуктов питания.
Это значит, что все поступающие в лабораторию пробы будут проанализированы.
От охотников принимаются пробы крови и органов, а от владельцев животных – пробы крови, которые требуется протестировать на предмет заболеваний животных.