Названа образцово-показательная страна по эффективной борьбе с коронавирусом

Исландия стала образцово-показательным примером того, как справиться с надвигающейся пандемией: на душу населения она проверила больше людей на наличие коронавируса, чем в любой другой стране мира. При этом тестирование началось за месяц до того, как был подтвержден первый случай заболевания, передает MedikForum.
На данный момент Исландия провела протестировала 36 000 человек, что составляет 10 % населения.
Это делает страну мировым лидером по тестированию на душу населения - в 10 раз больше, чем Южная Корея, которая получила высокую оценку во всем мире за быстрые действия по тестированию. Южная Корея провела 10 тестов на 1000 жителей.
Эта агрессивная программа тестирования в Исландии помогла замедлить распространение коронавируса, позволив органам здравоохранения выявлять людей, которые были инфицированы и заразны, но не имели симптомов.
При положительном результате теста, они должны были изолировать себя дома на 10 дней или пока они не дали отрицательный результат на вирус. Любой, кто соприкасался с ними, должен был самостоятельно уйти на карантин две недели.
Если бы заболевшие бессимптомные носители не были протестированы, они ушли бы на карантин и продолжили цепочку заражения.
В отличие от других стран, Исландия воздерживается от закрытия детских садов и начальных школ. Средние школы и университеты закрылись 16 марта, за ними последовали бассейны, спортивные арены, кинотеатры, бары и рестораны.