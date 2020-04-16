Названа образцово-показательная страна по эффективной борьбе с коронавирусом

На данный момент Исландия провела протестировала 36 000 человек, что составляет 10 % населения.

Это делает страну мировым лидером по тестированию на душу населения - в 10 раз больше, чем Южная Корея, которая получила высокую оценку во всем мире за быстрые действия по тестированию. Южная Корея провела 10 тестов на 1000 жителей.

Эта агрессивная программа тестирования в Исландии помогла замедлить распространение коронавируса, позволив органам здравоохранения выявлять людей, которые были инфицированы и заразны, но не имели симптомов.

При положительном результате теста, они должны были изолировать себя дома на 10 дней или пока они не дали отрицательный результат на вирус. Любой, кто соприкасался с ними, должен был самостоятельно уйти на карантин две недели.

Если бы заболевшие бессимптомные носители не были протестированы, они ушли бы на карантин и продолжили цепочку заражения.