Инспекция: любители природы уяснили требования чрезвычайного положения

C тех пор, как было введено чрезвычайное положение, инспекция оказывает полиции помощь в проверках соблюдения ограничительных требований на природе, в том числе, на пешеходных тропах, в зонах отдыха и местах рыбного лова. В Харьюмаа инспекторы также проверяют городские игровые площадки и зоны отдыха. В первую очередь соблюдение ограничений проверяется по выходным, когда народ активнее выходит на свежий вохдух.

«Осведомленность людей значительно возросла по сравнению с началом чрезвычайной ситуации, и в отношении гуляющих на природе особых жалоб нет. Подавляющее большинство людей следует правилу 2 + 2 и понимает смысл ограничений», - сказал заместитель генерального директора Инспекции по окружающей среде Аллар Леппинд.

«Изначально приходилось объяснять компаниям, что семья все-таки означает людей, живущих вместе, а не более широкий круг родственников. Был также случай, когда компания, которая проводила время на природе, соблюдала необходимую дистанцию, но оказалось, что они приехали на одной машине», - сказал Леппинд.

Были проблемы с плотно припаркованными автомобилями в людных местах. В таких случаях обычно ситуация проясняется, и людей просят по возможности перепарковать свои машины.