Инспекция: любители природы уяснили требования чрезвычайного положения

Контрольные рейды показывают, что любители прогулок на природе, внимательно выслушали связанные с чрезвычайным положением инструкции и стараются избегать людных мест. По данным Инспекции по окружающей среде, на пешеходных тропах и в зонах отдыха люди считаются друг с другом и соблюдают необходимую дистанцию, пишет Postimees.
C тех пор, как было введено чрезвычайное положение, инспекция оказывает полиции помощь в проверках соблюдения ограничительных требований на природе, в том числе, на пешеходных тропах, в зонах отдыха и местах рыбного лова. В Харьюмаа инспекторы также проверяют городские игровые площадки и зоны отдыха. В первую очередь соблюдение ограничений проверяется по выходным, когда народ активнее выходит на свежий вохдух.
«Осведомленность людей значительно возросла по сравнению с началом чрезвычайной ситуации, и в отношении гуляющих на природе особых жалоб нет. Подавляющее большинство людей следует правилу 2 + 2 и понимает смысл ограничений», - сказал заместитель генерального директора Инспекции по окружающей среде Аллар Леппинд.
«Изначально приходилось объяснять компаниям, что семья все-таки означает людей, живущих вместе, а не более широкий круг родственников. Был также случай, когда компания, которая проводила время на природе, соблюдала необходимую дистанцию, но оказалось, что они приехали на одной машине», - сказал Леппинд.
Были проблемы с плотно припаркованными автомобилями в людных местах. В таких случаях обычно ситуация проясняется, и людей просят по возможности перепарковать свои машины.
Помимо контроля за соблюдением ограничений на передвижение, инспекторы выполняют свою обычную работу. Во время рейдов было выявлено несколько нарушений требований рыболовства (одно из самых проблемных мест - природный заповедник Матсалу), сжигание шин, нарушение требований пожарной безопасности, вождение в запретной зоне. Инспекторы разъяснили экологические требования, издали распоряжения о прекращении нарушений, а также возбудили дела о проступке.