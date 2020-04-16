Меэлис Кубитс: все понимают, что Ратас врет, вотум недоверия витает в воздухе

Газета Центристской партии Kesknädal разместила на своей первой странице рекламу, которая создает впечатление, что политическая сила и ее министры выделили сотни миллионов евро на различные сферы деятельности.
Гражданский активист, предприниматель и специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс не верит, что лидер политической силы Юри Ратас ничего не знал об этой акции, передает Rus.ERR.
«Человек, который управляет страной, на пустом месте угодил в скандал. Он оказался на тонком льду не потому, что может не знать, как бороться с коронавирусом или решать экономические проблемы, а из-за своего вранья», - заявил Меэлис Кубитс, по словам которого, Юри Ратас не мог не знать, что у партии есть такая рекламная компания.
«Премьер-министр сейчас врал, не исключено, что отношения внутри коалиции станут более напряженными, а если у оппозиции найдутся яйца, то вотум недоверия витает в воздухе», - отметил он, добавив, что во время нынешнего жесткого кризиса нельзя играть такими вещами, выпячивая какие-то личные победы, а потом отрицать, уверяя, что ты ничего об этом не знал.