Меэлис Кубитс: все понимают, что Ратас врет, вотум недоверия витает в воздухе

Гражданский активист, предприниматель и специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс не верит, что лидер политической силы Юри Ратас ничего не знал об этой акции, передает Rus.ERR.

«Человек, который управляет страной, на пустом месте угодил в скандал. Он оказался на тонком льду не потому, что может не знать, как бороться с коронавирусом или решать экономические проблемы, а из-за своего вранья», - заявил Меэлис Кубитс, по словам которого, Юри Ратас не мог не знать, что у партии есть такая рекламная компания.