Чт, 16.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Меэлис Кубитс: все понимают, что Ратас врет, вотум недоверия витает в воздухе

Меэлис Кубитс: все понимают, что Ратас врет, вотум недоверия витает в воздухе

Меэлис Кубитс.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Газета Центристской партии Kesknädal разместила на своей первой странице рекламу, которая создает впечатление, что политическая сила и ее министры выделили сотни миллионов евро на различные сферы деятельности.

Гражданский активист, предприниматель и специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс не верит, что лидер политической силы Юри Ратас ничего не знал об этой акции, передает Rus.ERR.

«Человек, который управляет страной, на пустом месте угодил в скандал. Он оказался на тонком льду не потому, что может не знать, как бороться с коронавирусом или решать экономические проблемы, а из-за своего вранья», - заявил Меэлис Кубитс, по словам которого, Юри Ратас не мог не знать, что у партии есть такая рекламная компания.

«Премьер-министр сейчас врал, не исключено, что отношения внутри коалиции станут более напряженными, а если у оппозиции найдутся яйца, то вотум недоверия витает в воздухе», - отметил он, добавив, что во время нынешнего жесткого кризиса нельзя играть такими вещами, выпячивая какие-то личные победы, а потом отрицать, уверяя, что ты ничего об этом не знал.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ