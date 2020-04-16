Министр Хельме: Эстония против эмиссии «коронавирусных облигаций»

«Мы конечно же не ставим под сомнение необходимость оказать помощь или поддержать наиболее тяжело пострадавшие страны Европейского Союза, однако для нас однозначно плохим или неподходящим является план оказать поддержку, отказываясь по сути от своего финансового суверенитета», - сказал Хельме.

Финансовые руководители стран ЕС в ходе дебатов на протяжении нескольких недель так и не смогли договориться между собой относительно «коронавирусных облигаций», с помощью которых можно было бы оказать помощь таким наиболее пострадавшим от пандемии странам, как, например, Италия.

Италия и Испания, сильнее всего затронутые коронакризисом, считают лучшим для себя вариантом занять деньги под разумные проценты, нежели напрямую запрашивая кредиты на финансовом рынке.

В конце марта главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран Евросоюза выступили за совместный выпуск облигаций для финансирования необходимых мер в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Для получения большего объема средств, которые будут направлены на здравоохранение и экономику в борьбе с пандемией, нужен "общий долговой инструмент", говорится в совместном письме глав девяти стран ЕС.

"Мы должны работать над совместным долговым обязательством, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения", - указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.