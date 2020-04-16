Школьники и родители требуют отменить выпускные экзамены для гимназистов

Школьники и их родители утверждают, что проведение экзаменов в этом году было бы нечестным и неправильным по отношению к будущим студентам.

«В период стационарного обучения многим ученикам не хватало обычного объяснения на уроке, чтобы понять тему до конца, из-за чего приходилось прибегать к дополнительным урокам в школе и у репетиторов. Сейчас такой возможности у учеников нет. В связи с чрезвычайным положением по правилам частные уроки у репетиторов официально запрещены. Система видеоуроков является новой, как для учеников, так и для учителей, что существенно замедляет и оказывает негативное влияние на учебный процесс и усвоение новой информации в целом», - пишут родители, обращая внимание на то, что весенний триместр обычно является временем активной подготовки к экзаменам, но из-за чрезвычайного положения ученики не получают достаточно подготовки.

Поскольку многие планируют в дальнейшем поступать в вузы, в том числе зарубежные, вопрос экзаменационных оценок стоит достаточно остро. В связи с этим родители школьников просят сделать основания выпуска из гимназии более гибкими: «Мы просим посчитаться с учениками, которые просто оказались заложниками ситуации и отменить государственные экзамены в 2020 году. Было бы целесообразнее выставить оценку за экзамен, основываясь на среднем балле ученика за предмет, или сделать экзамены добровольными, как это планировалось ранее».

Авторы считают, что, не отменив выпускные экзамены для гимназистов, Министерство образования поставит студентов 2020 года в неравное положение с выпускниками прошлых годов, которые смогли пройти полноценную подготовку к экзаменам. Кроме того, по их мнению, отмена выпускных экзаменов была бы оправдана и в плане безопасности, поскольку таким образом исчезла бы необходимость обучения школьников в группах во второй половине мая. По сведениям авторов обращения, эту точку зрения разделяют и в других гимназиях, где планируют также обратиться в Эстонский студенческий союз.

Мнения звучат разные - от призыва отменить экзамены совсем до, например, настоятельных просьб ничего не менять.

В Министерстве образования подтвердили, что к ним поступает большое количество обращений, вопросов и мнений на темы, связанные с организацией обучения в условиях чрезвычайного положения. По словам советника министерства по связям с общественностью Елены Земсковой, темы окончания учебного года в условиях чрезвычайного положения, в том числе и вопросы, связанные с экзаменами, поднимали и ученики, и учителя, директора, представители содержателей школ, родители, представители различных объединений и многие другие.