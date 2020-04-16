Школьники и родители требуют отменить выпускные экзамены для гимназистов

Двенадцатиклассники и родители Силламяэской гимназии обратились к Министерству образования и науки с требованием отменить в этом году выпускные экзамены. За один только день министерство получило более двадцати писем аналогичного содержания.
Школьники и их родители утверждают, что проведение экзаменов в этом году было бы нечестным и неправильным по отношению к будущим студентам.
«В период стационарного обучения многим ученикам не хватало обычного объяснения на уроке, чтобы понять тему до конца, из-за чего приходилось прибегать к дополнительным урокам в школе и у репетиторов. Сейчас такой возможности у учеников нет. В связи с чрезвычайным положением по правилам частные уроки у репетиторов официально запрещены. Система видеоуроков является новой, как для учеников, так и для учителей, что существенно замедляет и оказывает негативное влияние на учебный процесс и усвоение новой информации в целом», - пишут родители, обращая внимание на то, что весенний триместр обычно является временем активной подготовки к экзаменам, но из-за чрезвычайного положения ученики не получают достаточно подготовки.
Поскольку многие планируют в дальнейшем поступать в вузы, в том числе зарубежные, вопрос экзаменационных оценок стоит достаточно остро. В связи с этим родители школьников просят сделать основания выпуска из гимназии более гибкими: «Мы просим посчитаться с учениками, которые просто оказались заложниками ситуации и отменить государственные экзамены в 2020 году. Было бы целесообразнее выставить оценку за экзамен, основываясь на среднем балле ученика за предмет, или сделать экзамены добровольными, как это планировалось ранее».
Авторы считают, что, не отменив выпускные экзамены для гимназистов, Министерство образования поставит студентов 2020 года в неравное положение с выпускниками прошлых годов, которые смогли пройти полноценную подготовку к экзаменам. Кроме того, по их мнению, отмена выпускных экзаменов была бы оправдана и в плане безопасности, поскольку таким образом исчезла бы необходимость обучения школьников в группах во второй половине мая. По сведениям авторов обращения, эту точку зрения разделяют и в других гимназиях, где планируют также обратиться в Эстонский студенческий союз.
Мнения звучат разные - от призыва отменить экзамены совсем до, например, настоятельных просьб ничего не менять.
В Министерстве образования подтвердили, что к ним поступает большое количество обращений, вопросов и мнений на темы, связанные с организацией обучения в условиях чрезвычайного положения. По словам советника министерства по связям с общественностью Елены Земсковой, темы окончания учебного года в условиях чрезвычайного положения, в том числе и вопросы, связанные с экзаменами, поднимали и ученики, и учителя, директора, представители содержателей школ, родители, представители различных объединений и многие другие.
«Мнения звучат разные - от призыва отменить экзамены совсем до, например, настоятельных просьб ничего не менять и провести экзамены в утвержденные год назад даты, так как у семьи уже куплены билеты для путешествия за границу, - констатирует она. - Мы стараемся отвечать на все письма, и данное обращение также не останется без ответа. По мере возможностей мы учитываем поступающие предложения, однако понятно, что найти универсальное решение, которое подойдет всем, не всегда возможно».
В то же время в министерстве подчеркивают, что все предлагаемые решения и планы зависят от того, как будет развиваться ситуация с распространением вируса. «Следует отметить, что это один из возможных вариантов, и он осуществим только при условии обеспечения безопасности здоровья учеников и учителей. На данный момент нет стопроцентной уверенности в том, что предложенный Министерством образования план о том, что в случае благоприятной обстановки можно будет приступить к постепенному возвращению к нормальной школьной жизни, будет реализован», - говорит Земскова.
Кроме того, чтобы получить право на изменения условий окончания гимназии во время чрезвычайного положения, требуется внести соответствующие поправки в закон. Данный законопроект сейчас находится на рассмотрении в Рийгикогу.
Нынешний план министерства, связанный с предпосылкой, что ситуация в стране улучшится настолько, что к 15 мая можно будет несколько ослабить действующие ограничения, предполагает, что выпускникам гимназий в конце мая-начале июня для получения диплома о среднем образовании нужно будет сдать два госэкзамена - по эстонскому языку и математике.
В министерстве подчеркивают, что даты экзаменов будут назначены с учетом того, чтобы у учеников осталось как минимум несколько недель, которые можно посвятить подготовке. Также план предполагает, что будет предложена и дополнительная возможность сдать госэкзамены осенью, чтобы те, кто останется недоволен весенними результатами, могли их улучшить, а те, кто по какой-либо причине не смог прийти на экзамены в этом учебном году, смогли бы закончить школу. «Основной принцип, которым руководствуется министерство при разработке решений, - постараться сделать так, чтобы учащиеся, чье окончание школы из-за ситуации с коронавирусом и предпринятых в связи с этим мер проходит при иных условиях, не оказались в неравном положении по сравнению с выпускниками других лет», - заверяет Земскова.
Министерство планирует обсудить предложение с партнерами - различными организациями, представляющими интересы учителей, учеников, директоров, родителей, местных самоуправлений и т.д., обещая своевременно известить общественность о принятых решениях.