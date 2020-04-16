До середины мая проезд на нарвские дачи будет бесплатным

На пригородных линиях Нарвы будут работать дополнительные автобусы. С 17 апреля по 15 мая плата за проезд на пригородных маршрутах № 34, 36, 37, 38, 39 и 41 не взимается, передает Rus.ERR.
Правительственная комиссия по чрезвычайному положению приняла решение выделить из резерва правительства финансовую поддержку автобусным перевозкам на пригородных линиях.
Денежная поддержка позволит использовать дополнительные автобусы с 17 апреля по 15 мая, чтобы рассредоточить пассажиров на популярных маршрутах в садоводческие товарищества Нарвы по разным автобусам, с целью снижения риск распространения коронавируса.
Служба охраны правопорядка и волонтеры будут регулировать заполняемость этих автобусов.