Крошечная торговая сеть развозит продукты на дом бесплатно

В магазинах паевого товарищества Paios в Лаймьяла и Каллемяэ в этом сезоне еще больше людей, чем обычно. Люди стали меньше передвигаться, многие сидят в домашнем офисе, поэтому в Курессааре и на Муху, где магазины больше, а выбор шире, они, как правило, ехать не рвутся.

Сейчас магазины продают больше хлеба, булки, молока, мясных продуктов,то есть самой обычной повседневной пищи. Владелец магазинов Paios в прошлом месяце увеличил заказы на эти товары.

В то же время продажи крепкого спиртного снижаются - таким образом, опасения, что сидение дома и ограничения на передвижение заставят людей больше пить алкоголь, не сбылись.

Тем не менее, небольшое увеличение оборота отнюдь не означает, что можно говорить о расцвете бизнеса, потому что затраты также увеличились. «Нам никогда не приходилось тратить на перчатки и дезинфицирующие средства столько же, сколько сейчас», - сказала владелец OÜ Paios Лийви Саагпак .

Как и крупные торговые сети, Paios в течение вот уже трех недель предлагает жителям близлежащих районов возможность два раза в неделю делать заказы на дом по телефону. В деревнях Лаймьяла Нымьяла, Аавику, Паю-Курдла и Мяги-Курдла владелец магазина бесплатно доставляет сумку с покупками, в других местах за нее нужно заплатить четыре евро.