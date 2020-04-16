Проверка фактов ⟩ Разве Bolt входит в число крупнейших налогоплательщиков Эстонии, как сам утверждает?

Посвященная факт-чекингу рубрика Postimees берет под увеличительное стекло утверждения, сделанные в публичных дебатах, обоснованность которых не очевидна.
Соучредитель Bolt Маркус Виллиг отметил в Facebook, что его компания заняла 19-е место в первом квартале этого года с точки зрения уплаты налогов на рабочую силу. Это утверждение звучит как основание и для многих других защитников Bolt.
В комментарии к тому же посту специалист по коммуникациям Райн Тейнманн сказал: «Я бы отметил дополнительно, что только четыре из них основаны на частном капитале Эстонии: Hansatee, Transferwise, Selver и Bolt. Остальные - либо управляемые государством компании, либо шведские компании, которые систематически извлекают прибыль из Эстонии».
Однако не ясно, почему Bolt ссылается только на налоги на рабочую силу, а не к госналогам в более широком смысле (включая налог с оборота и акцизы).
Всего в первом квартале паевое товарищество Bolt Technology OÜ выплатило 2,6 миллиона евро, что делает их 76-ми в списке крупнейших налогоплательщиков. Для сравнения: крупнейший налогоплательщик в первом квартале, акционерное общество Olerex Terminal, заплатил государству 40 миллионов евро. Даже если убрать из списка государственные компании, Bolt останется вдали от 50-и лучших.
Для иллюстрации: на доходы государственного бюджета в 2020 году запланировано 11,8 млрд евро. Если умножить cумму уплаченных Bolt налогов за первый квартал на четыре, то в общей сложности получится 11,2 миллиона евро, или менее 0,1 процента от запланированного дохода государства.