Чт, 16.04.2020
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Проверка фактов ⟩ Разве Bolt входит в число крупнейших налогоплательщиков Эстонии, как сам утверждает?

Bolt auto Tallinnas

ФОТО: Eero Vabamägi

Посвященная факт-чекингу рубрика Postimees берет под увеличительное стекло утверждения, сделанные в публичных дебатах, обоснованность которых не очевидна.

Соучредитель Bolt Маркус Виллиг отметил в Facebook, что его компания заняла 19-е место в первом квартале этого года с точки зрения уплаты налогов на рабочую силу. Это утверждение звучит как основание и для многих других защитников Bolt.

В комментарии к тому же посту специалист по коммуникациям Райн Тейнманн сказал: «Я бы отметил дополнительно, что только четыре из них основаны на частном капитале Эстонии: Hansatee, Transferwise, Selver и Bolt. Остальные - либо  управляемые государством компании, либо шведские компании, которые систематически извлекают прибыль из Эстонии».

Однако не ясно, почему Bolt ссылается только на налоги на рабочую силу, а не к госналогам в более широком смысле (включая налог с оборота и акцизы).

Всего в первом квартале паевое товарищество Bolt Technology OÜ выплатило 2,6 миллиона евро, что делает их 76-ми в списке крупнейших налогоплательщиков. Для сравнения: крупнейший налогоплательщик в первом квартале, акционерное общество Olerex Terminal, заплатил государству 40 миллионов евро. Даже если убрать из списка государственные компании, Bolt останется вдали от 50-и лучших.

Для иллюстрации: на доходы государственного бюджета в 2020 году запланировано 11,8 млрд евро. Если  умножить cумму уплаченных Bolt налогов за первый квартал на четыре, то в общей сложности получится 11,2 миллиона евро, или менее 0,1 процента от запланированного дохода государства.

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