В США число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 30 тыcяч

В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30 тысяч. Только в Нью-Йорке умерли свыше 10 тысяч горожан. Количество зараженных в стране превысило 637 000 человек, более 52 000 выздоровели, сообщает РБК.
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https://www.rbc.ru/society/16/04/2020/5e97bf7e9a79479b91646002
На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тысяч человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на утро четверга в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что страна прошла пик по числу новых случаев коронавируса. По его словам, 16 апреля власти США объявят о мерах, ослабляющих ограничения из-за пандемии. Он допустил, что некоторые штаты могут открыться уже к 1 мая.