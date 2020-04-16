В США число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 30 тыcяч

На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тысяч человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро четверга в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.