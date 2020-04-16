Чт, 16.04.2020
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В США число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 30 тыcяч

United States President Donald J. Trump delivers remarks during a news conference in the Rose Garden of the White House in Washington D.C., U.S. on Tuesday, April 14, 2020. Trump announced that he has instructed his administration to halt funding to WHO, the World Health Organization. Credit: Stefani Reynolds / CNP/AdMedia//Z-ADMEDIA_adm_041420_Coronavirus-Presser_CNP_022/2004150252/Credit:SIPA/2004150252

ФОТО: SIPA/SIPA

В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30 тысяч. Только в Нью-Йорке умерли свыше 10 тысяч горожан. Количество зараженных в стране превысило 637 000 человек, более 52 000 выздоровели, сообщает РБК.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/16/04/2020/5e97bf7e9a79479b91646002

На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тысяч человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро четверга в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что страна прошла пик по числу новых случаев коронавируса. По его словам, 16 апреля власти США объявят о мерах, ослабляющих ограничения из-за пандемии. Он допустил, что некоторые штаты могут открыться уже к 1 мая.

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