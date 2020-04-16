Чт, 16.04.2020
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  • Дорожное строительство в центре Таллинна внесет грандиозные изменения в организацию движения

Дорожное строительство в центре Таллинна внесет грандиозные изменения в организацию движения

Luise tänav.

ФОТО: Google StreetView

В субботу, 18 апреля, движение в центре Таллинна на перекрестке улиц Койду и Луйзе будет закрыто из-за проведения работ по строительству техносетей; привычного движения на улице Луйзе не будет до вечера 3 мая. Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. 

«Закрытие улицы необходимо в связи с очередным этапом капитального ремонта улицы Койду, поэтому улица Луйзе будет закрыта для автомобилей, направляющихся в сторону Кристийне и Мустамяэ. Жильцы улицы Луйзе всё же смогут проезжать до своих домов, движение будет открыто и для пешеходов. Другие участники движения смогут использовать для объезда улицу Эндла, где в порядке исключения на период ремонта движение будет открыто в обе стороны», - пояснила исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

С бульвара Каарли в сторону Кристийне можно будет добраться по улице Эндла, а водителям автомобилей, двигающихся в направлении Мустамяэ для разгрузки движения будет предложена возможность поворота через Тынисмяги на Пярнуское шоссе. Следующие в сторону Хааберсти автомобили направят с бульвара Каарли на Тоомпуйестеэ, далее через улицу Техника на Палдиское шоссе.

На перекрестке Койду-Луйзе в первую очередь будут сооружены водопроводные и канализационные соединения, далее проложат кабели питания уличного освещения, а затем восстановят дорожное покрытие. 

«Участников дорожного движения просят соблюдать указания временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений следует запастись временем. Приносим извинения за временные неудобства, обусловленные ремонтными работами и надеемся на понимание», - уточнила Аус.

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