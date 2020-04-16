Дорожное строительство в центре Таллинна внесет грандиозные изменения в организацию движения

«Закрытие улицы необходимо в связи с очередным этапом капитального ремонта улицы Койду, поэтому улица Луйзе будет закрыта для автомобилей, направляющихся в сторону Кристийне и Мустамяэ. Жильцы улицы Луйзе всё же смогут проезжать до своих домов, движение будет открыто и для пешеходов. Другие участники движения смогут использовать для объезда улицу Эндла, где в порядке исключения на период ремонта движение будет открыто в обе стороны», - пояснила исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

С бульвара Каарли в сторону Кристийне можно будет добраться по улице Эндла, а водителям автомобилей, двигающихся в направлении Мустамяэ для разгрузки движения будет предложена возможность поворота через Тынисмяги на Пярнуское шоссе. Следующие в сторону Хааберсти автомобили направят с бульвара Каарли на Тоомпуйестеэ, далее через улицу Техника на Палдиское шоссе.

На перекрестке Койду-Луйзе в первую очередь будут сооружены водопроводные и канализационные соединения, далее проложат кабели питания уличного освещения, а затем восстановят дорожное покрытие.