Китай отверг утверждения о лабораторном происхождении коронавируса

Доказательств лабораторного происхождения вируса не существует, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в четверг, 16 апреля, сославшись на Всемирную организацию здравоохранения.

Кроме того, "многие признанные в области медицины эксперты подтвердили", что утверждение об утечке вируса из лаборатории "не имеет научных оснований", подчеркнул Лицзянь. По его словам, источник происхождения вируса должны установить ученые.

Американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник лаборатории иститута вирусологии в китайском городе Ухань, а позднее возбудитель заболевания COVID-19 начал распространяться среди остальных жителей мегаполиса. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался комментировать возможное происхождение вируса в китайской лаборатории, но отметил, что "мы слышим эту историю все чаще". А госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что китайская сторона пока не дала ответа на этот вопрос.

Между тем эксперты до сих пор исходят из предположения о том, что источником заражения новым коронавирусом стал один из рынков китайского города Ухань, на котором торговали также и дикими животными.