Банкир: почему государство отбирает у каждого эстонца по 250 евро и отдает их Tallink?

По словам банкира Райна Лыхмуса, Эстония не должна спасать Tallink деньгами налогоплательщиков, тем более что его собственный банк LHV мог бы одолжить деньги судоходной компании через пенсионный фонд, пишет Postimees.
Проживающий в Швейцарии Лыхмус начал с того, что сейчас, вероятно, нет бизнеса, у которого в условиях пандемии коронавируса дела шли бы лучше, чем раньше. Разве что у телекоммуникационных предприятий. Таким образом, нет ни одной компании или предпринимателя, который не хотел бы государственной помощи. «Но государство создано для того, чтобы управлять заботами людей, а не решать проблемы избранного общества», - сказал Лыхмус.
По его словам, крупные компании, такие как Tallink, находятся в гораздо лучшем положении, чем небольшие компании. «Они хитры, они знают политиков, они умеют лоббировать и аргументировать», - отметил банкир. Вот почему он считает неправильным одалживать 150 миллионов евро одной выбранной крупной компании - потому что в то же время тысячи мелких компаний страдают, ничего не получая от государства.
Понятно, что у Лыхмуса есть своя повестка дня. Пенсионный фонд принадлежащего ему банка LHV, вместе с иностранным фондом прямых инвестиций предложил Tallink кредит в 200 миллионов евро. «Конечно, кредит не дешевый, - намекнул банкир на более высокие процентные ставки, чем предложило бы бы государство, - но странно, что Tallink даже не ответил нам, не говоря уже о том, чтобы начать переговоры об условиях, хотя мы открыты для этого».
Предприниматель подчеркнул, что не хочет причинять вред Tallink и будет полностью удовлетворен, если деньги на помощь судоходной компании поступят из-за границы, например, из Аравии или откуда-то еще. «Это не повлияло бы на эстонцев и их кошельки», - сказал Лыхмус, добавив, что кредит со стороны государства в размере 150 миллионов евро будет означать, что 200 евро будут взяты из карманов всех работающих эстонцев без разрешения. "Правительство не должно совершать с деньгами налогоплательщиков сделки, которые не являются неизбежно важными".
На каких условиях пенсионный фонд LHV смог бы финансировать Tallink, Лыхмус не уточнил, обосновав это банковской тайной.
Лыхмус убежден, что в нынешнем кризисе Эстония должна больше поддерживать мелкие компании. 300 миллионов евро, выделенных правительством специально для спасения крупных компаний, он считает слишком большой суммой. Банкир сравнил это с 500 миллионами евро от Kredex, которые предоставляются всем остальным компаниям, и счел, что баланс сдвинут в сторону крупных компаний.
Он также привел пример США, где президент выделяет 25 миллиардов долларов на спасение авиакомпаний. «Учитывая, что авиация так же важна для США, как и доставка в Эстонию, и распределяя сыммы пропорционально, выходит, что Tallink нужно дать 35 миллионов долларов», - сказал он.
Лыхмус похвалил правительство Эстонии за быстрое реагирование и понимание необходимости стимулирования экономики. С другой стороны, он еще раз подчеркнул, что малому бизнесу уделяется слишком мало внимания. Кроме того, реальные платежи компаниям будут задерживаться.
Postimees также попросил Tallink дать комментарий, но судоходная компания не захотела комментировать предложение Лыхмуса, сославшись на ограничения для биржевых компаний.