Банкир: почему государство отбирает у каждого эстонца по 250 евро и отдает их Tallink?

Проживающий в Швейцарии Лыхмус начал с того, что сейчас, вероятно, нет бизнеса, у которого в условиях пандемии коронавируса дела шли бы лучше, чем раньше. Разве что у телекоммуникационных предприятий. Таким образом, нет ни одной компании или предпринимателя, который не хотел бы государственной помощи. «Но государство создано для того, чтобы управлять заботами людей, а не решать проблемы избранного общества», - сказал Лыхмус.

По его словам, крупные компании, такие как Tallink, находятся в гораздо лучшем положении, чем небольшие компании. «Они хитры, они знают политиков, они умеют лоббировать и аргументировать», - отметил банкир. Вот почему он считает неправильным одалживать 150 миллионов евро одной выбранной крупной компании - потому что в то же время тысячи мелких компаний страдают, ничего не получая от государства.

Понятно, что у Лыхмуса есть своя повестка дня. Пенсионный фонд принадлежащего ему банка LHV, вместе с иностранным фондом прямых инвестиций предложил Tallink кредит в 200 миллионов евро. «Конечно, кредит не дешевый, - намекнул банкир на более высокие процентные ставки, чем предложило бы бы государство, - но странно, что Tallink даже не ответил нам, не говоря уже о том, чтобы начать переговоры об условиях, хотя мы открыты для этого».

Предприниматель подчеркнул, что не хочет причинять вред Tallink и будет полностью удовлетворен, если деньги на помощь судоходной компании поступят из-за границы, например, из Аравии или откуда-то еще. «Это не повлияло бы на эстонцев и их кошельки», - сказал Лыхмус, добавив, что кредит со стороны государства в размере 150 миллионов евро будет означать, что 200 евро будут взяты из карманов всех работающих эстонцев без разрешения. "Правительство не должно совершать с деньгами налогоплательщиков сделки, которые не являются неизбежно важными".

На каких условиях пенсионный фонд LHV смог бы финансировать Tallink, Лыхмус не уточнил, обосновав это банковской тайной.

Лыхмус убежден, что в нынешнем кризисе Эстония должна больше поддерживать мелкие компании. 300 миллионов евро, выделенных правительством специально для спасения крупных компаний, он считает слишком большой суммой. Банкир сравнил это с 500 миллионами евро от Kredex, которые предоставляются всем остальным компаниям, и счел, что баланс сдвинут в сторону крупных компаний.

Он также привел пример США, где президент выделяет 25 миллиардов долларов на спасение авиакомпаний. «Учитывая, что авиация так же важна для США, как и доставка в Эстонию, и распределяя сыммы пропорционально, выходит, что Tallink нужно дать 35 миллионов долларов», - сказал он.

Лыхмус похвалил правительство Эстонии за быстрое реагирование и понимание необходимости стимулирования экономики. С другой стороны, он еще раз подчеркнул, что малому бизнесу уделяется слишком мало внимания. Кроме того, реальные платежи компаниям будут задерживаться.