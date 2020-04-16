Чт, 16.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк

Работник Вируской тюрьмы заболел коронавирусом

Viru vangla Jõhvis.

ФОТО: Sander Ilvest

Если в начале апреля коронавирус был обнаружен у сотрудника Тартуcкой тюрьмы, то теперь положительный результат дала и проба сотрудника Вируской тюрьмы.

По данным тюремной службы, новый зараженный был обнаружен в четверг. Инфекция была выявлена у усотрудника Вируской тюрьмы, который находился на рабочем месте 27 марта и с тех пор находится дома, сообщает BNS.

Тюрьма расследует возможные контакты с другими сотрудниками и при необходимости проведет их тестирование. Больной чиновник проходит лечение на дому.

По состоянию на четверг было проанализировано 155 проб тюремных служащих.

Ранее положительный результат дал тест одного из сотрудников тюрьмы в Тарту. К настоящему времени этот чиновник выздоровел, но все еще находится дома на карантине.

Весь тюремный персонал принадлежит к приоритетной группе, у которой в случае подозрения проба на коронавирус берется в иоритетном порядке. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ