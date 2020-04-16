Работник Вируской тюрьмы заболел коронавирусом

По данным тюремной службы, новый зараженный был обнаружен в четверг. Инфекция была выявлена у усотрудника Вируской тюрьмы, который находился на рабочем месте 27 марта и с тех пор находится дома, сообщает BNS.

Тюрьма расследует возможные контакты с другими сотрудниками и при необходимости проведет их тестирование. Больной чиновник проходит лечение на дому.

По состоянию на четверг было проанализировано 155 проб тюремных служащих.

Ранее положительный результат дал тест одного из сотрудников тюрьмы в Тарту. К настоящему времени этот чиновник выздоровел, но все еще находится дома на карантине.