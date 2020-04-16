Работник Вируской тюрьмы заболел коронавирусом

Если в начале апреля коронавирус был обнаружен у сотрудника Тартуcкой тюрьмы, то теперь положительный результат дала и проба сотрудника Вируской тюрьмы.
По данным тюремной службы, новый зараженный был обнаружен в четверг. Инфекция была выявлена у усотрудника Вируской тюрьмы, который находился на рабочем месте 27 марта и с тех пор находится дома, сообщает BNS.
Тюрьма расследует возможные контакты с другими сотрудниками и при необходимости проведет их тестирование. Больной чиновник проходит лечение на дому.
По состоянию на четверг было проанализировано 155 проб тюремных служащих.
Ранее положительный результат дал тест одного из сотрудников тюрьмы в Тарту. К настоящему времени этот чиновник выздоровел, но все еще находится дома на карантине.
Весь тюремный персонал принадлежит к приоритетной группе, у которой в случае подозрения проба на коронавирус берется в иоритетном порядке.