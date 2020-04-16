Около половины погибших при пожарах в прошлом году были пенсионерами

В прошлом году в 37 пожарах погибли в общей сложности 43 человека, сообщается в ежегоднике спасательного департамента. В позапрошлом году при пожарах погибли 50 человек.

59 пожаров с человеческими жертвами произошли в сельских регионах. 20 человек погибли при пожарах в частных домах, 12 человек — в многоквартирных домах, а девять человек — на дачах или в садовых домах. Два человека погибли вне зданий, один из них — во время сжигания старника.

Неосторожное курение по-прежнему одна из главных причин пожаров с человеческими жертвами, несколько реже пожары вспыхивали из-за неполадок электричества, отопительных систем или пользования открытым огнем.

Из 43 человек, погибших в прошлом году при пожарах, 27 были мужчинами, 12 женщинами, а 4 детьми. Средний возраст жертвы — 56 лет, по сравнению с 2018 годом возраст погибших и мужчин, и женщин понизился. Около половины погибших были пенсионерами, а одна пятая часть — безработными.

Из взрослых жертв 72 процента были нетрезвыми. Нетрезвое состояние было особенно частым среди мужчин — всего трое из погибших при пожаре мужчин были трезвыми. В среднем степень алкогольного опьянения жертвы составляла 2,94 промилле, причем самая высокая составляла 4,9 промилле.

Средний возраст погибших при пожарах мужчин составлял 58 лет, 89 процентов были нетрезвыми.

Средний возраст погибших при пожарах женщин составлял 69 лет, как правило, это были живущие одиноко люди с нарушением слуха или опорно-двигательного аппарата.

Спасательный департамент также отмечает, что дома у 72 процентов жертв не было исправно работающего дымового датчика.