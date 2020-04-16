В 2022 году в Эстонии проведут переоценку стоимости земли

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, по словам министра финансов Мартина Хельме, в результате этой оценки адекватную информацию о реальной стоимости земли получат и государство, и местные самоуправления, и частные собственики.

«В последний раз оценка земельных наделов в Эстонии проводилась в 2001 году. За это время стоимость земли выросла в среднем в семь раз и данные уже давно устарели», - отметил генеральный директор Земельного департамента Тамбет Тийтс.

По его словам, департамент проведет переоценку земель в 2022 году, когда по всей Эстонии будет проведена оценка в общей сложности 750 000 земельных наделов.

«За годы стоимость земли выросла во много раз, однако это не означает, что во столько же теперь резко вырастет и налог на землю. Для этого мы введем в действие защитные механизмы на законодательном уровне — уменьшим максимальные ставки земельного налога и введем ограничение, в соответствии с которым ежегодное повышение не должно будет превышать десяти процентов размера земельного налога предшествующего года», - пояснил министр Яак Ааб.

«Переоценка земли пойдет на пользу и собственникам наделов. Уточненные цены позволят быстрее и без проблем заключать договоры продажи и аренды земли, сократится потребность в отдельно проводящейся оценке стоимости земель, возрастет плата собственникам участков, через которые проходят техносети и построены сооружения», - добавил Ааб.

«Долгая пауза в оценивании земли поставила в невыгодное положение местные самоуправления, доходы которых от налога на землю практически не менялись годами. По этой причине у них и меньше средств на улучшение местной жилой среды», - отметил Ааб.

Результаты переоценки земель будут приняты в качестве основы для обновленного налогообложения не ранее 2024 года. Когда новые ставки вступят в силу, максимальная ставка налога на землю жилого назначения и доходную землю — под дворовую территорию, пашню и леса составит 0,5% и остальных участков целевого назначения — 1% от стоимости надела. На данный момент максимальная ставка составляет 2,5%.