Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта, фактически запрещающего проведение в стране абортов, сообщает Би-би-си.
Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.
После бурной дискуссии об абортах накануне Сейм в четверг проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.
Инициаторы законопроекта обещают давить на депутатов Сейма и максимально ускорить его повторное рассмотрение в парламенте.
Аборты во время карантина
Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.
Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин.
"Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.
Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.
Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.
Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".
Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.
Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".
Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.
Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.
Однако в конце 2017 года в Сейм попал похожий проект - он известен в польских СМИ под названием "Останови аборт".
Он уже не грозил тюрьмой женщинам и врачам, но все так же запрещал аборты по причине дефектов плода. Принятие проекта ставило бы вне закона более 95% абортов, которые сейчас проводятся польскими врачами.
Под требованием рассмотреть этот документ подписались около 830 тысяч человек - для того, чтобы инициатива попала на рассмотрение парламента необходимо 100 тысяч подписей.
Только весной 2020 года у Сейма дошли руки до рассмотрения этого проекта по существу.
Марта Лемпарт, одна из организаторов "черных протестов", на прошлой неделе анонсировала массовое гражданское сопротивление этому законопроекту. Однако с самого начала было ясно, что из-за карантинных ограничений организовать массовые демонстрации, похожие на протесты трехлетней давности, не удастся.
"Результативный протест должен быть инновационным - то есть подразумевать использование дыр в запретах и появление в различных местах с соблюдением принципов безопасности", - заявила Лемпарт.
Очередь, машины, интернет
Одним из символов нынешнего протеста против запретов абортов в Польше стала очередь.
Польское законодательство обязывает граждан, желающих посетить продуктовый магазин в период карантина, выстраиваться в очередь перед входом. Между людьми в этой очереди должна сохраняться социальная дистанция в два метра.
Уже во вторник и в среду перед магазинами, расположенных в центральных частях крупных польских городов выстроились очереди из десятков активистов, держащих в руках плакаты с лозунгами против принятия закона о запрете абортов.
В четверг, день голосования по этомузаконопроекту в Сейме, перед зданием польского парламента выстроилась шеренга протестующих, которые называли себя "очередью за свободой".
Другие активисты протестовали при помощи своих автомобилей: во вторник в центре Варшавы состоялся импровизированный автопикет из нескольких десятков автомобилей. Позже варшавская полиция сообщила, что четверо участников этого протеста были оштрафованы за нарушение правил дорожного движения.
Жители крупных городов вывешивали в своих окнах и на балконах символы протеста - черные зонтики или плакаты с лозунгами против нового законопроекта.
"Принимая во внимание условия, в которых проходит протест, он явно заметен на улицах города. Хотя массовым его, наверное, не назовешь", - оценивает масштаб выступлений житель Кракова Михал.
Однако заметнее всего протест против нового законопроекта в условиях карантина был в интернете. В польском сегменте "Фейсбука" и "Твиттера" появились сотни записей с осуждением нового проекта и его авторов.
"Среди членов моей семьи есть люди из группы риска, поэтому я практически не выхожу из дома. Мой персональный протест состоит в том, что я посылаю письма депутатам с моим протестом, я создаю и размещаю в соцсетях рисунки на эту тему и проецирую их из окон моей квартиры на стену дома напротив", - рассказала корреспонденту Би-би-си иллюстратор Марта Фрей из Ченстоховы.
Проект в "морозильнике"
Обсуждение проекта об абортах в среду проходило в атмосфере крайней нервозности.
Сторонники этого документа выступали за его немедленное принятие и введение в действие.
"Аборт - это пандемия намного хуже чем коронавирус, от нее намного больше жертв", - говорила инициатор этого проекта, общественная активистка Кая Годек.
А уполномоченный по правам ребенка Миколай Павляк вышел на трибуну парламента, держа в руках плакат с цитатой из законодательства: "Ребенком является каждая человеческая особь от зачатия до достижения совершеннолетия".
Представители оппозиции выступали за безусловное отклонение законопроекта.
"Никто никого не заставляет делать аборт, и никто не имеет права заставлять женщину рожать в сложной ситуации… Жертвами этого закона станут самые бедные женщины, которые не могут себе позволить визит к гинекологу или вообще не имеют к нему доступа", - говорила депутат Барбара Новацкая.
"Это же каким подлецом нужно быть, чтобы в момент, когда поляки борются с эпидемией, выносить на обсуждение проекты, которые бьют по правам человека", - вопрошала президиум Сейма оппозиционный депутат Иоанна Шойринг-Вельгус.
Временами градус дискуссии вынуждал спикера Сейма Эльжбету Витек отключать микрофон выступающим.
На такую санкцию нарвался представитель ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак, который обратился к своим оппонентам: "Уважаемые дамы, когда я вас слушаю, мне хочется сделать как-то так, чтобы вы исчезли. Но я бы никогда в жизни не проголосовал за то, чтобы высосать вас каким-то большим пылесосом или живьем четвертовать".
Впрочем, судьба проекта во многом зависела от позиции правящей консервативной партии "Право и справедливость".
Во время дискуссии ее представитель Болеслав Пеха заявил, что некоторые формулировки законопроекта должны быть уточнены: ведь медицина не стоит на месте, и то, что считалось тяжелыми и необратимыми дефектами плода 20 лет назад, не обязательно должно считаться таковым сегодня.
Он выступил за направление этого законопроекта в комитеты Сейма для доработки, и в четверг польский парламент поддержал именно это предложение.
На практике доработка законопроекта в комитетах может длиться месяцами.
Как сторонники, так и противники нынешнего проекта сравнивали такой вариант решения проблемы с "морозильником": дескать, проект об абортах можно держать там сколько угодно долго, а достать в подходящий для этого политический момент.
Тем не менее, на Фейсбук-странице "Всепольской забастовки женщин", выступавшей против принятия этого проекта, появилось поздравление активистов с победой в борьбе за свои права: "[Законопроект идет в комитет] и там замерзнет навеки, как был заморожен до этой поры. Ура нам всем!"
В свою очередь, инициатор законопроекта Кая Годек еще в среду заявила, что она и ее единомышленники будут оказывать на депутатов Сейма давление с целью не допустить откладывания их проекта в долгий ящик.
"Мы вам, уважаемые депутаты, не позволим забыть о деле защиты жизни. Мы будем ходить за вами по комитетам, мы будем напоминать об этом деле в СМИ, мы станем с пикетами возле ваших офисов и у дверей залов, где вы будете встречаться с избирателями, и напомним вам о каждом убиваемом ребенке", - заявила она с трибуны парламента.