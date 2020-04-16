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Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта, фактически запрещающего проведение в стране абортов, сообщает Би-би-си.

Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.

После бурной дискуссии об абортах накануне Сейм в четверг проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.

Инициаторы законопроекта обещают давить на депутатов Сейма и максимально ускорить его повторное рассмотрение в парламенте.

Аборты во время карантина

Законопроект, фактически запрещающий аборты в Польше, появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.

Это стало неожиданностью для многих активистов, борющихся за права женщин.

"Почти миллион человек в конце марта потеряли работу, 15 тысяч предприятий обанкротились, люди умирают, вся Польша шьет маски, а власть занимается запретом абортов… вместо того, чтобы помогать людям, предприятиям и службе здравоохранения", - возмущалась в интервью польскому "Ньюсвику" правозащитница Марта Лемпарт.

Польское законодательство об абортах - одно из самых суровых в Европе.

Аборты в этой стране можно проводить в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.

Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".

Тем не менее, предложения ужесточить законодательство об абортах появляются в Сейме регулярно.

Осенью 2016 года сотни тысяч человек вышли на улицы польских городов на митинги, получившие название "черных протестов".

Тогда в парламент подали законопроект о признании незаконными абортов, проведенных из-за дефектов плода, а также о пятилетнем лишении свободы для женщин, сделавших незаконный аборт, и для врачей, проводивших эту операцию.

Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.

Однако в конце 2017 года в Сейм попал похожий проект - он известен в польских СМИ под названием "Останови аборт".

Он уже не грозил тюрьмой женщинам и врачам, но все так же запрещал аборты по причине дефектов плода. Принятие проекта ставило бы вне закона более 95% абортов, которые сейчас проводятся польскими врачами.

Под требованием рассмотреть этот документ подписались около 830 тысяч человек - для того, чтобы инициатива попала на рассмотрение парламента необходимо 100 тысяч подписей.

Только весной 2020 года у Сейма дошли руки до рассмотрения этого проекта по существу.

Марта Лемпарт, одна из организаторов "черных протестов", на прошлой неделе анонсировала массовое гражданское сопротивление этому законопроекту. Однако с самого начала было ясно, что из-за карантинных ограничений организовать массовые демонстрации, похожие на протесты трехлетней давности, не удастся.

"Результативный протест должен быть инновационным - то есть подразумевать использование дыр в запретах и появление в различных местах с соблюдением принципов безопасности", - заявила Лемпарт.

Очередь, машины, интернет

Одним из символов нынешнего протеста против запретов абортов в Польше стала очередь.

Польское законодательство обязывает граждан, желающих посетить продуктовый магазин в период карантина, выстраиваться в очередь перед входом. Между людьми в этой очереди должна сохраняться социальная дистанция в два метра.

Уже во вторник и в среду перед магазинами, расположенных в центральных частях крупных польских городов выстроились очереди из десятков активистов, держащих в руках плакаты с лозунгами против принятия закона о запрете абортов.

В четверг, день голосования по этомузаконопроекту в Сейме, перед зданием польского парламента выстроилась шеренга протестующих, которые называли себя "очередью за свободой".

Другие активисты протестовали при помощи своих автомобилей: во вторник в центре Варшавы состоялся импровизированный автопикет из нескольких десятков автомобилей. Позже варшавская полиция сообщила, что четверо участников этого протеста были оштрафованы за нарушение правил дорожного движения.

Жители крупных городов вывешивали в своих окнах и на балконах символы протеста - черные зонтики или плакаты с лозунгами против нового законопроекта.

"Принимая во внимание условия, в которых проходит протест, он явно заметен на улицах города. Хотя массовым его, наверное, не назовешь", - оценивает масштаб выступлений житель Кракова Михал.

Однако заметнее всего протест против нового законопроекта в условиях карантина был в интернете. В польском сегменте "Фейсбука" и "Твиттера" появились сотни записей с осуждением нового проекта и его авторов.

"Среди членов моей семьи есть люди из группы риска, поэтому я практически не выхожу из дома. Мой персональный протест состоит в том, что я посылаю письма депутатам с моим протестом, я создаю и размещаю в соцсетях рисунки на эту тему и проецирую их из окон моей квартиры на стену дома напротив", - рассказала корреспонденту Би-би-си иллюстратор Марта Фрей из Ченстоховы.

Проект в "морозильнике"

Обсуждение проекта об абортах в среду проходило в атмосфере крайней нервозности.

Сторонники этого документа выступали за его немедленное принятие и введение в действие.

"Аборт - это пандемия намного хуже чем коронавирус, от нее намного больше жертв", - говорила инициатор этого проекта, общественная активистка Кая Годек.

А уполномоченный по правам ребенка Миколай Павляк вышел на трибуну парламента, держа в руках плакат с цитатой из законодательства: "Ребенком является каждая человеческая особь от зачатия до достижения совершеннолетия".

Представители оппозиции выступали за безусловное отклонение законопроекта.

"Никто никого не заставляет делать аборт, и никто не имеет права заставлять женщину рожать в сложной ситуации… Жертвами этого закона станут самые бедные женщины, которые не могут себе позволить визит к гинекологу или вообще не имеют к нему доступа", - говорила депутат Барбара Новацкая.

"Это же каким подлецом нужно быть, чтобы в момент, когда поляки борются с эпидемией, выносить на обсуждение проекты, которые бьют по правам человека", - вопрошала президиум Сейма оппозиционный депутат Иоанна Шойринг-Вельгус.

Временами градус дискуссии вынуждал спикера Сейма Эльжбету Витек отключать микрофон выступающим.

На такую санкцию нарвался представитель ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак, который обратился к своим оппонентам: "Уважаемые дамы, когда я вас слушаю, мне хочется сделать как-то так, чтобы вы исчезли. Но я бы никогда в жизни не проголосовал за то, чтобы высосать вас каким-то большим пылесосом или живьем четвертовать".

Впрочем, судьба проекта во многом зависела от позиции правящей консервативной партии "Право и справедливость".

Во время дискуссии ее представитель Болеслав Пеха заявил, что некоторые формулировки законопроекта должны быть уточнены: ведь медицина не стоит на месте, и то, что считалось тяжелыми и необратимыми дефектами плода 20 лет назад, не обязательно должно считаться таковым сегодня.

Он выступил за направление этого законопроекта в комитеты Сейма для доработки, и в четверг польский парламент поддержал именно это предложение.

На практике доработка законопроекта в комитетах может длиться месяцами.

Как сторонники, так и противники нынешнего проекта сравнивали такой вариант решения проблемы с "морозильником": дескать, проект об абортах можно держать там сколько угодно долго, а достать в подходящий для этого политический момент.

Тем не менее, на Фейсбук-странице "Всепольской забастовки женщин", выступавшей против принятия этого проекта, появилось поздравление активистов с победой в борьбе за свои права: "[Законопроект идет в комитет] и там замерзнет навеки, как был заморожен до этой поры. Ура нам всем!"

В свою очередь, инициатор законопроекта Кая Годек еще в среду заявила, что она и ее единомышленники будут оказывать на депутатов Сейма давление с целью не допустить откладывания их проекта в долгий ящик.